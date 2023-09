Horner Top-Läufer aus Klinikum erhielten Korb

Elf Läuferteams und sechs Walkerteams aus dem Landesklinikum Horn nahmen am heuer im September am Vision Run in St. Pölten teil. Gelaufen bzw. gewalkt wurde eine Distanz von 5 Kilometern in 3er-Teams. Der Erlös aus den Startgeldern der teilnehmenden Firmen wird für soziale Projekte verwendet.

„Es ist eine Freude zu sehen, dass unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in den Landeskliniken, nicht nur in Horn, sondern überall, trotz ihrer anspruchsvollen Arbeit im Gesundheitswesen mit so viel Engagement und Einsatz dabei sind, wenn es darum geht soziale Projekte zu unterstützen“, gratulierte Landesrat Ludwig Schleritzko den Teams und überreichte dem „schnellsten Herrenteam“ bei einem Besuch im Landesklinikum Horn einen „gesunden Geschenkkorb“.

Besonders erfolgreich war das Läufer-Team der Internistischen Intensiv – sie erreichten in der Herrenstaffel mit einer Gesamtzeit von 59:08,9 eine hervorragende Zeit und waren somit das schnellste Herrenteam der NÖ Landesgesundheitsagentur.