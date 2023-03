Ein Geschenk zum Abschied

Der Bezirk Horn hat im Bildungs- und Heimatwerk, jetzt BhW, eine besondere Bedeutung, ist doch die Nonnersdorferin Sabine Neunteufl stellvertretende Landesvorsitzende, der Langauer Bürgermeister Franz Linsbauer der einzige Landtagsabgeordnete, der gleichzeitig aktiver Bildungswerkleiter ist und Ludwig Schleritzko als Landesrat seit Jahren auch für die Erwachsenenbildung zuständig. Seit dem Jahr 1999 war Bezirks-Chef Johannes Kranner, zuerst als Stellvertreter, später als Bezirkshauptmann, ein Förderer des BhW Horn, dessen Vertreterinnen ihm in der vergangenen Woche anlässlich seines Ausscheidens aus der Funktion ihren Dank für seine Unterstützung in den vergangenen Jahren aussprachen.

Auch neues Halbjahresprogramm vorgestellt

Auch drei schwierige Coronajahre konnten die Funktionäre des BhW des Bezirkes Horn in seinen Aktivitäten nicht bremsen. So wurde wieder das neue gedruckte Veranstaltungsprogramm für Bildung, Kultur, Gesundheit und Soziales des Regionalen Bildungswerkes Horn mit mehr als 100 Angeboten für das erste Halbjahr 2023 präsentiert.

Das Programm wird in den beteiligten Gemeinden Altenburg, Brunn, Burgschleinitz-Kühnring, Irnfritz-Messern, Japons, Langau, Meiseldorf, Pernegg, Röhrenbach, Röschitz, Rosenburg-Mold, St. Bernhard-Frauenhofern, Sigmundsherberg und Weitersfeld an alle Haushalte verteilt und kann in den anderen Kommunen des Bezirks beim Gemeindeamt bezogen werden.

Das neue Programm wird aktuell auch im NÖN-Veranstaltungskalender veröffentlicht und kann über 0664/7619557 oder leo.uli.nowak@wavenet.at auch zur digitalen Übermittlung angefordert werden.

