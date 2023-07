Rotes Kreuz: Viele Ehrungen beim Sommerfest

Im Kulturstadl Stockern fand das traditionelle Sommerfest der Roten Kreuz Bezirksstelle Horn und der Ortsstellen Horn, Eggenburg, Gars, Geras und für Mitarbeiter und Vereinsmitglieder statt. Bezirksstellenleiter Johannes Kranner begrüßte die Gäste, unter denen auch Nationalratsabgeordnete Martina Diesner-Wais, Prior Michael Hüttl vom Stift Altenburg, die Bezirksstellenleiter-Stellvertreter Bruno Pind und Peter Hofbauer, Bezirksgeschäftsführer Martin Amon oder Bezirksstellenkommandant Gerald Kiener zu finden waren.

„Unsere Mitarbeiter haben Unglaubliches geleistet“, betonte Kranner und meinte: „Neben ihren gewohnten arbeitsintensiven Aufgabengebieten wurde von den 45 Mitarbeitern und über 200 Ehrenamtlichen wieder ein erhöhtes Einsatzpensum bewältigt. Ich danke allen für ihren großen Einsatz, der maßgeblich dazu beigetragen hat, die Herausforderungen im Rettungswesen zu meistern.“ Kranner merkte auch an, dass die Bezirksstelle mittlerweile zu einem größeren Mittelbetrieb geworden sei. Auch laufende Erneuerung wie die Installation von Klimaanlagen in den Ortstellen Horn und Eggenburg und der Einbau von Entkalkungsanlagen sprach er an.

„Mit dem Sommerfest konnten wir unseren Mannschaften eine Auszeit vom strapaziösen Rettungsdienstalltag bieten. Speziell in den letzten Jahren und Monaten wurde von Ihnen viel abverlangt“, sagte Bezirksstellen-Geschäftsführer Martin Amon. In diesem Sinne sei das Sommerfest eine gute Gelegenheit „Danke“ zu sagen.

Im Rahmen der Feierlichkeit, die ein kleines Intermezzo vom täglichen Routinebetrieb darstellte, wurden Hauptamtliche, Ehrenamtliche, Zivildienstleistende und Teilnehmer des Freiwilligen Sozialjahres gleichermaßen vor den Vorhang geholt und mit Ehrenzeichen und Medaillen bedacht.

Bronze für 10 Jahre: Andreas Barth, Sebastian Dafert, Patrick Hunger und Sophie Schleritzko.

Silber für 15 Jahre: Gerald Kiener, Georg Kirbes, Christian Kusdat und Gabriele Schillinger.

Gold für 20 Jahre: Lucia Leb, Harald Dworak und Franz Umfogl.

Bronzenes Verdienstzeichen für außerordentlich hohe Dienstfrequenz und langjährige aktive Mitgliedschaft:Gerhard Eder, Emanuel Leitner, Andrea Lest-Polster, Gerda und Thomas Silberbauer, Marco Dietrich, Stefan Maurer, Sarah Steiner, Manuel Führer, Sebastian Goldberger, Peter Hofbauer und Michael Schartner.

Bronzenes Verdienstzeichen für außerordentliche Leistung im Bereich des Freiwilligenmanagements: Nina Fraberger, Philipp Jagisch, Christoph Katholnig, Christian Marlovits, Christoph Reininger, Magdalena Schechtner, Jakob Stefan und Christoph Veigl.

Bronzenes Verdienstzeichen für außerordentliche Leistungen in einem Sachbereich oder einer Funktion: Andreas Barth, Carina Kiener, Michael Dietrich Michael Hüttl, Tina Fraberger, Christoph Liebhart, Julian Ployl, Karin Pökl und Markus Pfeiffer.

Silbernes Verdienstzeichen für langjährige außerordentliche Leistungen in einem Sachbereich oder einer Funktion: Johannes Brand, Jürgen Engelmaier, Magdalena Harrer, Gerald Kopper, Christian Kusdat, Mario Lengenfelder, Hubert und Nicole Maglock und Günter Porsch.

Silbernes Verdienstzeichen für langjährige und außergewöhnlich hohe Dienstfrequenz: Johann Jost.

Goldenes Verdienstzeichen für langjährige außerordentliche Leistungen in einer Funktion: Engelbert Fraberger, Manfred Walter und Martin Zimmermann.

Silberne Verdienstmedaille: Karl Purker.

Ehrenzeichen des Landes NÖ für mehrjährige verdienstvolle Tätigkeit auf dem Gebiet des Rettungswesens: Martin Amon, Petra-Maria und Peter Hofbauer, Ulrike Kroat, Stefan Lang und Gerd Oppitz.

Silber für 40 Jahre: Erich Ankerl, Johann Lost, Werner Loidolt, Alois Redl und Franz Umfogl.