Handgreiflicher Streit: „Sehe mich schuldig, Gewalt ist ein No-Go“

Ein 52-Jähriger aus dem Bezirk Zwettl soll im August in Dappach einer Frau einen Fußtritt gegen ihr Steißbein versetzt haben: Die Staatsanwaltschaft erhebt Anklage wegen Körperverletzung. „Ich habe sie nicht geschlagen“, sagt dieser am Bezirksgericht Horn.

Er habe sein Werkzeug in sein Fahrzeug eingeladen, als die Frau mit Hammer, Schleifer und Messer in der Hand auf ihn zugekommen sei, das Werkzeug in die Höhe gehoben habe und es „voll ins Auto reingeknallt“ habe. Der 52-Jährige habe in dem Moment nicht gewusst, „was kommt jetzt“, und habe sich bedroht gefühlt.

Er habe ihr mit der flachen Hand einen Schlag versetzt. „Ich weiß, das macht man nicht, und das tut mir auch leid. Ich wollte sie auch nicht verletzen, aber es kann natürlich sein, dass es wehgetan hat.“ Dem Ganzen ging ein Streit voraus: Es ging um die Arbeitsleistung des Handwerkers und um die Bezahlung. „Ich sehe mich schon schuldig. Gewalt ist ein No-Go.“

Er erhält eine Diversion mit einem Pauschalkostenbeitrag von 150 Euro (zweijährige Probezeit). Das Opfer hat sich zwar als Privatbeteiligte angeschlossen, aber keinen Betrag für einen Tatausgleich geltend gemacht. Deshalb – und im Hinblick darauf, dass das Opfer nicht vor Gericht erschienen ist und die genauen Verletzungsfolgen unklar geblieben sind – sieht Bezirksrichter Thomas Zach von der Schadensgutmachung ab. -kw-