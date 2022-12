Gemeinden im Bezirk Horn haben viel vor

Werbung

Trotz Energiekrise und unsicherer Situation wegen des Krieges in der Ukraine: Die Gemeinden des Bezirks Horn haben sich für 2023 einiges vorgenommen. Zahlreiche größere und kleinere Projekte stehen an.

Der Sigmundsherberger Bürgermeister Franz Göd. Foto: TW

Das vom Investitionsvolumen wohl größte soll in Sigmundsherberg ab Mitte des Jahres in die Bauphase starten: Das Millionen-Projekt „Neubau Gemeindeamt“ . Aktuell bereitet Architekt Reinhard Litschauer laut Bürgermeister Franz Göd die Ausschreibungen vor. Ob der Baustart im Sommer hält, sei aber aufgrund der Unsicherheit bei den Preisen noch fraglich: „Finanzielles Harakiri werden wir sicher keines machen. Wenn es heuer zu teuer wird, dann starten wir vielleicht erst 2024“, sagt er. Die Gemeinde habe 40 Jahre auf ein neues Gemeindeamt gewartet, da könne man weitere zwölf Monate auch noch zuwarten.

Horn: Verkehrssituation und FJB als Top-Themen

Der Horner Bürgermeister Gerhard Lentschig. Foto: RK

In Horn stünden zwei große Projekte an, erzählt Bürgermeister Gerhard Lentschig. So soll die Entlastung für die Hopfengartenstraße vorangetrieben werden. Lentschig: „Die Verkehrssituation haben wir natürlich im Blick und wir wollen hier eine glückliche Lösung erzielen.“ Derzeit erledige man diverse Vorarbeiten, wie das Einholen von Gutachten und die Absprache mit der Bezirkshauptmannschaft. Das zweite Projekt betrifft den Anschluss Horns an die Franz-Josephs-Bahn. Die nächsten Gespräche werde man bald führen, bestätigt Lentschig der NÖN. Die Anbindung an die Bahnstrecke sei aber erst mit Ende der Dekade geplant, im Jahr 2023 könnten daher nur Teilaspekte bearbeitet werden.

Gars: Feuerwehrhaus und Kläranlage im Fokus

Der Garser Bürgermeister Martin Falk. Foto: RK

Einiges geplant hat man auch in Gars am Kamp. Hier steht einerseits der Umbau des Feuerwehrhauses an, andererseits die Aufrüstung und Modernisierung der Kläranlage. Für das Feuerwehrhaus sei die Baueinreichung bereits fertig und der Baubescheid ausgestellt worden, erzählt Bürgermeister Martin Falk der NÖN. Insgesamt investiere man 4,2 Millionen Euro, die Mitfinanzierung durch das Land sei erfreulicherweise auch schon geklärt.

Die Kläranlage, die aus dem Jahr 1966 stamme, erfülle nicht mehr alle Anforderungen und müsse daher modernisiert werden. Im Moment koordiniere man die Planungsarbeiten, danach könne ein Kostenvoranschlag erstellt werden, so Falk. Daneben arbeite man auch an der Umsetzung kleinerer Projekte wie einer Photovoltaik-Anlage für das Volksschulgebäude.

Der Eggenburger Bürgermeister Georg Gilli. Foto: MK

Eine Photovoltaik-Anlage sei auch in Eggenburg in Planung, jedoch für das Feuerwehrhaus, erzählt Bürgermeister Georg Gilli. Derzeit hole man Kostenvoranschläge ein, die Umsetzung sei für Mitte 2023 geplant. Daneben wird an der Erneuerung der Kremserstraße gearbeitet, die verkehrsberuhigt werden soll. Laut Gilli seien die Arbeiten an Wasser und Kanal bereits erledigt, im kommenden Jahr stehe die Gestaltung der Straßenoberfläche an. Die Straße würde ohne Gehsteige auskommen, das ermögliche einen barrierefreien Zugang zu den Geschäften und allgemein mehr Komfort für Fußgänger, berichtet Gilli.

Weiter vorantreiben wollen die Gemeinden auch das Thema Windkraft. Während in Japons und Irnfritz das „Repowering“ zügig vorangeht, wollen die Gemeinden Sigmundsherberg, Meiseldorf und Burgschleinitz-Kühnring ihre Projekte vorantreiben.

