Wer hätte zum Jahresbeginn 2020 die Ereignisse dieses Jahres vorhersehen können? Die NÖN hat versucht, dennoch zusammenzufassen, was 2021 für den Bezirk Horn bringen wird.

C oronakrise. Kein großer Prophet muss man sein, um zu wissen, dass uns die Krise noch lange verfolgen wird – und das in allen Bereichen und Lebenslagen. Abzuwarten bleibt, in wie weit sich die wegen der Krise ausbleibenden Einnahmen der Gemeinden auf deren Investitionswillen auswirken werden. Spannend wird es ab Mitte Jänner: Da soll zum Ende des dritten Lockdowns eine zweite Runde der Massentests laufen. Für die zweite Jännerhälfte werden zudem erste Impfungen an Pflege- und Betreuungszentren im Bezirk erwartet.

Infrastruktur & Investition. Trotz der Krise wird 2021 allerhand gebaut im Bezirk. Vor allem bereits begonnene Projekte werden in den Gemeinden weiter verfolgt. Wesentlich sind neben dem Wasserleitungsbau in Poigen, Grünberg und Strögen der neue Bauhof der Gemeinde Altenburg, die Kläranlage Röschitz oder der Bau des Bauhofs und des neuen Feuerwehrhauses in Irnfritz. In Horn soll auf Initiative von Professor Martin Breitenseher hinter dem Landesklinikum ein neues Gesundheitszentrum, in dem einige Ordinationen und Gesundheitsversorger untergebracht sein sollen, entstehen. Weiter forciert werden soll zudem der Glasfaserausbau in einigen Bezirks-Gemeinden. Entschieden soll auch die Zukunft des Terrassenbades in Drosendorf werden. Zunächst soll eine Arbeitsgruppe Vorschläge erarbeiten, dann soll die Bevölkerung dazu befragt werden. In Eggenburg soll der neue Kindergarten in der Mozartstraße, der für 2,5 Mio. Euro aus EU-Mitteln gebaut wird, im September seinen Betrieb aufnehmen.

Unternehmen kreativ. Mit Spannung erwartet wird indes auch schon die neue „Grillschule“ von Doppelgrillweltmeister Adi Matzek, die im Frühjahr in Burgerwiesen eröffnet werden soll. Wenige Meter weiter baut Fritz Potocnik seinen Betrieb aus und will hier eine „Bäcker-Akademie“ etablieren. Ebenfalls im Frühjahr soll mit dem neuen Wohnhaus für Behinderte, das der Verein „Ich bin ich“ nach intensivem Einsatz auf Schiene brachte, ein Meilenstein in Horn gesetzt werden. In Eggenburg sollen die Umbauarbeiten an der Landesberufsschule – insgesamt werden fast 14 Mio. Euro investiert – abgeschlossen werden. Auch der Bau der neuen Frühstückspension durch Investor Gerhard Gastecker gegenüber der Berufsschule ist für 2021 geplant. Eröffnet werden soll auch die „Reha 2“ in Gars. Seit dem Vorjahr wird am viergeschoßigen Bau, der 25 Patienten beherbergen soll, gebaut. Investiert werden 5 Mio. Euro. Fertig werden soll bis Mitte des Jahres auch das neue Bürogebäude der Firma Rebloc, die dabei 4,5 Mio. Euro investiert.

Gebühren. Ein heikles Thema nach dem Jahr, das für viele Arbeitskräfte verminderte Einkünfte bedeutete, aber auch die Gemeindekassen belastet hat. In Eggenburg etwa werden die Friedhofsgebühren – nachdem zuletzt schon Wasser und Kanal teurer geworden waren – erhöht.

F euerwehrwahlen. Im Jänner wählen die knapp 100 Wehren des Bezirks ihre neuen Kommandos. Mit den Wehren Buchberg und Wanzenau stehen auch zwei Wehren vor ihrer Auflösung. Auch in anderen Bereichen des Bezirks stehen die Wehren teilweise vor Nachwuchsproblemen. Das Bezirksfeuerwehrkommando wird dann im Februar neu gewählt. Fix ist, dass Klaus Ringl zwar m Abschnitt Horn wieder als Kommandant antritt, nicht aber in seiner Heimatwehr Messern.

K ultur. Das Kultur-Jahr 2021 steht im Zeichen des Nachholens, was 2020 nicht durchgeführt werden konnte. In der Oper Burg Gars soll vom 15. Juli bis 7. August „ganz im Sinne der Garser Dramaturgie“ die „Carmen“ von George Bizet in ihrer Originalgestalt, so wie Bizet sie erdacht und komponiert hat, gezeigt werden. Weiters sind in Gars Auftritte von Gery Seidl (18. Juni), der Beethoven-Marathon (alle neun Sinfonien an einem Tag) am 30. Juli, Konstantin Wecker am 13. August, Alex Kristan am 28. August, „Carmina Burana & Carmina Austriaca“ mit dem Arnold Schönberg-Chor und dem Chor der Oper Burg Gars unter Guido Ortner am 4. September fixiert.

Die Sommernachtskomödie Rosenburg wird ihr Publikum in der sechsten Saison mit der wahrscheinlich charmantesten Kultkomödie, die auch als Film und Musical Erfolge feierte, verzaubern, entzücken und begeistern, verspricht Intendantin Nina Blum. „Ein Käfig voller Narren“ von Jean Poiret wird immer an den Wochenenden und zusätzlich an drei Donnerstagen von 24. Juni bis 1. August insgesamt 22 Mal gespielt.

Das Allegro Vivo-Festival steht vom 6. August bis 19. September unter dem Motto „Humoresque“, und soll spannende Konzertformate an zahlreichen Spielorten des Waldviertels bieten. Auch die Planungen für die Sommerakademie (7. August bis 4. September) laufen auf Hochtouren. Schon anmelden kann man sich indes auch für die Kurse der Altenburger Musikakademie, sie soll heuer vom 11. bis 25. Juli stattfinden. Die Konzertreihe „Geras klingt“ soll ebenfalls wieder stattfinden, Details gibt es derzeit aber noch nicht.

M ittelalterfest vor Comeback. Ebenfalls nach einem Jahr Pause wieder veranstalten will der Verein zur Erforschung des Mittelalters in Eggenburg das legendäre Mittelalterfest in Eggenburg. Derzeit ist es für das Wochenende 11./12. September geplant.