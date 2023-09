Kamptal-Radweg: Neue Tafel warnt die Autofahrer

Um ein Kapitel reicher ist die nahezu schon unendliche Geschichte rund um die Sperre des Kamptal-Radwegs zwischen Rosenburg und Kamegg bzw. Stallegg. Kürzlich wurde sowohl am Ortsende von Rosenburg (aus Richtung Horn gesehen) eine große Tafel mit dem „Achtung!“-Hinweis für Autofahrer auf Radler, die sich möglicherweise auf der Kamptalstraße befinden, als auch in der Kurve am Ortsende Kamegg (aus Richtung Gars) montiert. Und hinter der Kurve steht auf dem Radweg weiterhin die Fahrverbotstafel samt Beton-Leitschiene. Die wurde aber schon wieder vorsorglich beiseite geschoben, damit man weiterhin den (gesperrten) Radweg benützen kann ...