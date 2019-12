„Es wäre eine tolle Sache, wenn wir das bis zu unserem 150 Jahr-Jubiläum im Jahr 2022 hinbringen könnten“, träumt der Garser Feuerwehrkommandant Thomas Nichtawitz von der Umsetzung des Planes für ein neues Haus.

So ganz neu wird es allerdings nicht, nützt man doch die ehemaligen Werkstätten der Firma Buhl und das dort anschließende Bürogebäude der Firma Unfried. Aber es werden nur die Hüllen bestehen bleiben, das „Innenleben“ wird natürlich ganz neu. Die derzeitige Heimstätte der Wehr aus der Mitte der 1970er-Jahre fällt dann an die Garser Kommunalgesellschaft, eine 100-prozentige Tochter der Gemeinde, zurück. Die hat auch das Grundstück samt Gebäude heuer erworben. Damit schafft sie den dringend benötigten Platz für die Feuerwehr, die ihre neun Fahrzeuge bisher in vier Garagen und in einem Unterstand unterbringen musste.

„Vor allem die Feuerwehr, die einen eigenen Ausschuss eingerichtet hat, soll ihre Ideen einbringen.“ Josef Wiesinger will einen Detailplanungsprozess starten

Künftig ist in der 116 Meter langen und 15 Meter breiten Halle Raum für zehn Autos und einen Technikraum sowie eine Waschbox im hinteren Bereich Richtung jetzigem FF-Haus.

Aber so weit ist es noch nicht. „Wir haben jetzt einmal einen Plan eines Architekten“, erklärt der für das Feuerwehrwesen zuständige Gemeinderat Josef Wiesinger (SPÖ). „Dieser bildet die Grundlage für die genaue Planung. Vor allem die Feuerwehr, die einen eigenen Ausschuss eingerichtet hat, soll ihre Ideen einbringen, wie die Räumlichkeiten vor allem im seinerzeitigen Büro- und dann späteren Verwaltungsgebäude aussehen sollen.“

In diesem zweigeschoßigen Haus wird es dann auf jeweils 280 m² verschiedene Büro-, Ruhe- und Sanitärräume geben, Besprechungszimmer (Wiesinger: „Auch ein größeres, damit wir es in speziellen Notfällen als Einsatzzentrale vor Ort nützen können und nicht in das Rathaus ausweichen müssen.“) und selbstverständlich auch Garderoben sowie Platz für die Feuerwehrjugend.

„Die genaue Raumaufteilung und -anlage wird sich in der Diskussion ergeben“, weist Wiesinger auf den Findungsprozess hin, für den man sich 2020 Zeit lassen will, um dann 2021 mit der Umsetzung beginnen zu können.

„Der Bürgermeister verlässt sich ganz auf die Arbeiten der Experten und tritt erst dann in Erscheinung, wenn er um Geld bei der Landesregierung vorstellig werden muss“, kann sich Martin Falk vorerst noch zurücklehnen. In der Umsetzungsphase ist man allerdings gefordert, denn immerhin wird das Vorhaben auf drei Millionen geschätzt, ein Betrag, den zu investieren man sich zutraut. „Und es muss kein anderes Projekt hintangestellt werden, weil wir ja das Vorhaben über Jahre verteilt durchziehen“, erklärt Wiesinger. „Wir schaffen das schon“, sagt Falk dazu. „Die Summe ergibt sich aus den Vorgaben des Feuerwehrverbandes für ein Feuerwehrhaus“, erklärt Nichtawitz. „Und aus den Erfahrungen anderer Wehren, denn wir haben uns in der Vergangenheit ja schon vielerorts umgesehen.“

Und wenn wirklich 2022 die Eröffnung des Hauses gefeiert werden kann, geht eine gut 15-jährige Diskussion zu Ende.