Eggenburger Advent: Team bereitet sich vor

Eifrig am Vorbereiten des Eggenburger Advents ist das Team rund um Stadträtin Margarete Jarmer, Gemeinderätin Margit Koch und Ex-Vizebürgermeisterin Susi Satory. Denn vom 19. bis 21. November sollen nicht nur 60 Aussteller das Eggenburger Zentrum – neben dem Hauptplatz gibt es Programm auch wieder im ehemaligen Gasthaus „Zum Seher“ in der Manufactura, im Pfarrsaal und im Raiba-Saal – mit weihnachtlichem Glanz erfüllen. Gearbeitet wird auch daran, den Markt so coronasicher wie möglich durchzuführen.

Daher hat sich ein „Kreativ-Dream-Team“ zusammen gefunden, das in etwa 120 freiwillig geleisteten Stunden knapp 60 bis zu zwei Meter hohe Bäume aus Holz gefertigt und bemalt hat. Alleine das Ausschneiden der Bäume aus Dreischichtholz beansprucht pro Stück rund eine Stunde. Diese Bäume sollen nicht nur als Abgrenzung dienen und heimelige Atmosphäre schaffen, sondern es den Organisatoren auch erleichtern, die entsprechenden Zutrittskontrollen bei den Eingängen durchzuführen. „Wir machen diese Deko gleich zu einem Covid-Sicherheitsfaktor. So kommt man nicht überall in den Markt“, sagt Jarmer. Gespendet wurde das Holz für die Bäume übrigens von Hans Leidenfrost, in dessen privater Werkstatt die Bäume auch gefertigt werden. Die Farbe hat die Firma von Alex Hutecek beigesteuert.