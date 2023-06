Neue Chefs für zwei Polizeiinspektionen

Notwendig wurden die Neubesetzungen der Funktionen als Postenkommandanten in Eggenburg und Geras, nachdem der Eggenburger Postenkommandant Johannes van Dyck im November des Vorjahres neuer Postenkommandant in Horn wurde. Sein Nachfolger in Geras ist Herbert Giglinger. Der 54-Jährige war davor Postenkommandant in Geras und startete seine Polzei-Laufbahn 1990 mit dem Eintritt in die Gendarmerie-Schule in Wien.

Zu Giglingers Nachfolger in Geras wurde Gerhard Waschl bestellt. Der 51-Jährige startete 1998 seine Polizei-Ausbildung und war zuletzt als stellvertretender Postenkommandant in Horn tätig.

Beiden wurde das Ernennungsdektret von Landespolizeidirketor Franz Popp übergeben.

Foto: Polizei NÖ