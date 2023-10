Delegiertentag Pino Pfleger bleibt an Landesspitze des ÖKB

Dem wiedergewählten ÖKB-Landespräsidenten Josef Pfleger (M.) gratulierten die Horner Delegierten Josef Rieffer und Walter Schuster sowie Obmann Manfred Daniel, Karl Bruckner und Herbert Gschweidl (von links) vom Stadtverband Horn. Foto: ÖKB NÖ, Josef PFLEGER, www.pfleger.at

D er Horner Josef „Pino“ Pfleger bleibt weiter an der Spitze des niederösterreichischen Kameradschaftsbundes. Er wurde beim Landesdelegiertentag in Altlengbach schon in seine dritte Amtsperiode gewählt.