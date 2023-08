Omar Sarsam begeisterte auf der Burg Gars

Zwei unfreiwillige Pausen meisterte Omar Sarsam auf der Burg Gars profimäßig: Zuerst, weil ein Zuschauer kollabierte (er selbst und die Helfer waren sofort zur Stelle), aber sich bald wieder erfing, und dann, weil der Regen einsetzte. Jedoch nur kurz, so dass er sein Programm zur Freude der gut 700 Besucher durchziehen konnte.

Die teilte er ganz medizinisch ein in „Sonderklasse“ (so auch der Name seines Programms) in den ersten Reihen und „Allgemeine Klasse“ und versprach, dass auch die in den hinteren Reihen das gleiche sehen werden. Der Kabarettist und studierte Kinderarzt („Im ersten Beruf verdiene ich, im zweiten mache ich Menschen gesund.) unternahm eine Reise in die Welt der Ärzte (die Mediziner Birgit und Tassilo Nachtmann aus Altenburg und Peter Liebhart aus Horn, um nur drei zu nennen, amüsierten sich wie die BH-Juristen Stefan Grusch und Matthias Kral königlich), ins Waldviertel, witzelte mit ernstem Hintergrund über Fremdenfeindlichkeit oder Männerkarenz.

Viel Beifall holte er sich auch mit (erfundenen) Ambulanzprotokollen: „Welche Beschwerden haben Sie?“ „Beim Austrinken des Mozzarella den weißen Ball geschluckt!“ – „Habe einen Zeckenpiss.“ – „Und ich ein Harnwegsinsekt.“