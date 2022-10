Den Bezirk Horn mit Drogen versorgt

Um seine Drogensucht finanzieren zu können, und überhaupt aus Geldnot, habe er mit dem Verkauf von Drogen begonnen. Das gestand ein süchtiger Slowake (28), der bei seiner Mutter im Bezirk Horn untergekommen ist, vor dem Landesgericht in Krems. Erst habe er über fünf Kilogramm Cannabiskraut in Tschechien gekauft und dann an 26 Abnehmer im Bezirk Horn verkauft, gab er zu.

Zu 20 Monaten bedingter Haft verurteilt

Weiters wurde dem Slowaken vorgeworfen, ein Joghurt aus einem Bioladen gestohlen und dessen Kasse um zehn Euro erleichtert zu haben. Weiters entwendete der Mann eine Vespa aus einer Garage, um zu seiner Freundin in Tschechien zu fahren. Die Fahrt endete mit einem Totalschaden des Rollers, da er kilometerweit Vollgas im ersten Gang gefahren ist.

Der vorbestrafte Slowake wurde wegen Suchtgifthandels und Diebstahls (teils durch Einbruch) zu 20 Monaten bedingt verurteilt. Weiters muss er sich einer Therapie unterziehen.

