Strahlende Burschengesichter, helle, klare Stimmen und jede Menge Freude an der Musik – so wurden die Altenburger Sängerknaben seit ihrer Neugründung im Jahr 1961 zu einem musikalischen Aushängeschild des Waldviertels.

Die Corona-Pandemie setzte zuletzt aber auch den rund 40 Burschen im Alter von neun bis 16 Jahren zu. Neben fehlenden Möglichkeiten für Gesamtproben ist es vor allem der fehlende soziale Kontakt, der immer mehr zum Problem für die Sängerknaben wird.

Situation oft ungewiss und teilweise kurios. Aber nicht nur die Burschen selbst, auch die Gläubigen in Altenburg leiden unter der Situation: „Wir merken, dass die Leute Gesang in der Messe brauchen. Wenn sie schon selbst nicht singen dürfen, dann wollen sie zumindest, dass kleine Gruppen die Gottesdienste musikalisch gestalten“, sagt Martin Wadsack, musikalischer Leiter des Chores. Man sei daher – natürlich jeweils angepasst an die gültigen Corona-Maßnahmen – daran gegangen, neue Wege in der Messgestaltung zu gehen.

„Die große Frage war für uns immer: Dürfen wir etwas Bestimmtes eigentlich gerade oder nicht? Es war nicht immer leicht, up to date zu bleiben“, spricht Wadsack die immer wieder herrschende Ungewissheit – aber auch eine etwas kuriose Situation – an.

So war es etwa zu gewissen Zeitpunkten gestattet, dass vier Solisten gemeinsam in Messen auftreten, das gemeinsame Proben war aber – da die Sängerknaben über die Musikschule Horn eine öffentliche Einrichtung sind – nicht erlaubt. Gesetzt wurde dann auf kleine Ensembles, wodurch es teilweise aber nicht mehr möglich gewesen sei, das normale Repertoire zu bringen. Gesetzt wurde stattdessen auf Neueinstudierungen, von vier-stimmigen Besetzungen ist man dabei auf zwei- oder dreistimmige gegangen.

Seit Oktober keine Messe in Gesamtbesetzung. Jetzt hofft man bei den Sängerknaben, dass es doch bald wieder mit Proben in etwas größeren Besetzungen losgehen kann. Positiv stimmt Wadsack dabei die Tatsache, dass in der Horner Musikschule als „Pilot-Musikschule“ bald wieder zumindest Ensembles bis zu sechs Personen proben dürfen: „Dann können wir zumindest wieder in Minibesetzungen durchstarten“, sagt er.

Denn die Burschen lechzen geradezu danach. Die letzte Messe in Chorbesetzung wurde im Oktober des Vorjahres absolviert, sie war auch die einzige im bisherigen Schuljahr. Davor konnte der Unterricht seit März des Vorjahres nur im Einzelunterricht abgehalten werden, ehe im Herbst zumindest ein paar Wochen so etwas wie „Normalität“ bei den Sängerknaben einkehrte, ehe die weiteren Lockdowns im Herbst die nächsten Rückschläge brachten.

„Uns läuft Zeit davon“. Das Wegfallen der Gesamtproben sei für jeden Chor schwierig, bei Knabenchören wirke es sich aber besonders aus, sagt Wadsack, denn: „Uns läuft die Zeit davon. Die Burschen werden älter, die Stimmen verändern sich. Ein Knabenchor kann sich in einem halben Jahr komplett verändern“, erklärt er. Daher stehe man jetzt vor einer weiteren Ungewissheit: Auch wenn man die Einzelstimmen der Burschen im Blick habe, wie das Zusammenspiel der Stimmen im Chor aussehe, könne man aber nicht sagen.

„Was ist, wenn drei Soprane in den Stimmbruch kommen? Können Sie dann ,Alt‘ singen? Oder legen wir ihnen gleich die Rutsche in die Männerstimme? Gelingt es uns, Burschen aus dem ,Alt‘ in den ,Sopran‘ zu holen?“, sind nur einige der Fragen, die sich für den Chorleiter stellen. Er habe daher für die unterschiedlichsten Szenarien verschiedene Repertoires „im Ladl“. „Als Chorleiter musst du für jede Situation einen Plan im Kopf haben“, sagt Wadsack.

Auch „soziales Gesamterlebnis“ fehlt. Neben dem musikalischen vermissten die Burschen laut ihrem Internatsleiter Ernst Kugler auch das soziale „Gesamterlebnis Sängerknaben“. Denn dieses besteht neben dem Chorgesang und der individuellen stimmlichen Ausbildung auch aus individueller Lernbetreuung und vor allem gemeinsamer Freizeit, die die Schüler zusammen verbringen. Die meisten der knapp 40 Burschen kommen übrigens aus Schulen im Bezirk Horn, es sind aber immer wieder auch Burschen aus den Bezirken Zwettl und Waidhofen, aber auch aus der Region Retz dabei.

Suche nach Nachwuchs läuft. Schwierig ist für die Verantwortlichen derzeit auch die Nachwuchssuche. Denn die üblichen Wege der Bewerbung mit einem Tag der offenen Tür oder Besuchen von Schulen sind derzeit nicht möglich. „Und dieser unmittelbare Kontakt fehlt“, sagt Kugler. Und er könne auch trotz der großen Bemühungen, die gesamte Stiftsmusik über die Social-Media-Schiene an die Bevölkerung heranzutragen, nicht ersetzt werden. Angedacht sind daher – sobald möglich – Schnuppertage mit Masken und Tests.

Außerdem sollen Volksschulklassen aus der Umgebung ins Stift eingeladen werden. „Sie könnten hier einen halben Tag bei uns verbringen, etwa anstatt eines Wandertages“, plant Kugler. Dabei wolle man herzeigen, dass es bei den Sängerknaben neben der Musik auch viel Sport und Spaß gebe. Gearbeitet wird an diesen Plänen von Wadsack und Kugler, der in wenigen Monaten in Pension gehen wird, gemeinsam mit Monika Hunger, die seit drei Jahren dem Team der Sängerknaben angehört, und Michael Furtlehner.