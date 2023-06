Fabian Schäller ist der beste Zimmerer

Einen tollen Erfolg konnte der 18-jährige Lehrling Fabian Schäller erzielen. Er wurde beim Landeslehrlingswettbewerb der Zimmerer als bester Lehrling des Landes ausgezeichnet.

Im Gespräch mit der NÖN zeigte sich Schäller sehr stolz auf dieses Ergebnis„Ich sehe das auch als Ansporn für die Zukunft“, zeigt er auf, wie motivierend dieser Preis für ihn ist.

Ganz überraschend kommt der Erfolg allerdings nicht. Denn durch die gezielten Schulungswochen der Graf-Holztechnik sei er in den vergangenen Jahren sehr gut auf diesen Wettbewerb vorbereitet worden, sagt der Unterthumeritzer, der derzeit im dritten Lehrjahr ist. Zimmerer wollte er übrigens schon immer werden. Denn: „Mit hat dieses traditionelle Handwerk und das Arbeiten mit Holz schon immer gefallen. So bin ich auch zu diesem Beruf gekommen“, sagt er. Das Arbeiten mit einem natürlichen Werkstoff mache ihm Spaß. Dazu seien die immer neuen Herausforderungen und das Teamwork im Unternehmen weitere Gründe, warum er in seinem Beruf so aufgeht, sagt Schäller, der in seiner Freizeit gerne mit seinen Freunden unterwegs ist, Sport betreibt und auch gerne am landwirtschaftlichen Familienbetrieb mithilft.

Und dabei verliert er auch die Ziele für die Zukunft nicht aus den Augen. Das nächste Ziel sei der erfolgreiche Lehrabschluss, danach wolle er sich beruflich weiter entwickeln. Und davor geht es natürlich noch zum Bundeswettbewerb nach Tirol.

Freude über die Top-Platzierung herrscht natürlich auch bei Schällers Arbeitgeber. Solche außergewöhnlichen Leistungen seien auch eine Bestätigung für die hohe Qualität der Lehrlingsausbildung bei der Graf-Holztechnik, sagt Thomas Reif, Teamleiter Human Resources/Personalentwicklung.

Das sieht auch Roland Ernst, Leiter der Graf-Holztechnik, so. Diese außergewöhnliche Leistung und auch die großartigen Erfolge der letzten Jahre − unter anderen arbeitet auch der amtierende Bundeslehrlingssieger im Betrieb − bestätigen laut Ernst den sehr hohen eigenen Anspruch, die TOP-Ausbildungsadresse in Österreich für all jene zu sein, die das traditionelle und moderne Handwerk des Zimmerers erlernen möchten. „Diese klar definierte eingeschlagene strategische Stoßrichtung wird durch unser umfassendes Zusatz-Schulungsprogramm in unserem unternehmenseigenen Ausbildungszentrum sichergestellt“, sagt Ernst.

„Die hervorragenden Leistungen zeigen gleichermaßen den vorbildlichen Einsatz und das enorme Können unserer Lehrlinge, wie das große Engagement unserer Ausbildungsbetriebe, die ihr Wissen an unsere Jugend weitergeben“, lobte auch der Landesinnungsmeister des NÖ Holzbaus, Wolfgang Huber.

