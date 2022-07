Der Callboy rief auch in Horn an

„Unsere Mitglieder mussten sich lange gedulden. Natürlich freut es uns, dass wir ihnen nun endlich wieder unser vielfältiges Kultur- und Veranstaltungsprogramm anbieten können“, betonte NÖ LAK-Präsident Andreas Freistetter. 350 Mitglieder folgten der Einladung der NÖ Landarbeiterkammer zum Kabarettabend und wurden von „Callboy“ Gernot Kulis bestens unterhalten.

Kulis bot mit seinem Programm „Hold the line – Best of 20 Jahre Ö3-Callboy“ die legendärsten Anrufe und besten Pointen der beliebten Radioshow Ö3-Callboy. In bekannter Manier wurden dabei Pointen fast im Sekundentakt abgeschossen. Kulis schilderte dem Publikum abseits seiner genialen Gags aber auch lustige Insider-Storys, nie Gehörtes und einige Pannen der allseits bekannten Radioshow. Neben LAK-Vizepräsidentin Josefa Czezatke und Kammeramtsdirektor-Stellvertreterin Bianca Pörner bogen sich unter anderen auch Nationalratsabgeordneter Lukas Brandweiner, Bürgermeister Gerhard Lentschig, Landwirtschaftskammer-Vizepräsidentin Andrea Wagner sowie Horns AMS-Chef Ferdinand Schopp vor Lachen. Mit dabei waren natürlich auch die Waldviertler LAK-Kammerräte Martin Josef, Christian Braun, Margit Perzy, Renate Jordan und Irmgard Groll.

