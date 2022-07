Der „Circus Eduardo" begeisterte in Horn .

Der „Circus Eduardo" zieht mit großem Erfolg wieder durch die Lande. Auch in Horn wurden drei Aufführungen geboten. Artisten, Akrobaten, ein Clown und Tauben sorgten gleich mit atemberaubenden (Luft-)Nummern für ein unvergessliches Zirkus-Erlebnis für großen und kleine Besucher, die man in solcher Perfektion in einem Familienzirkus selten findet.