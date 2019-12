Schon im 149. Jahrgang erscheint 2020 der „Horner Kalender“. Neben dem Kalendarium enthält er neun reich illustrierte Beiträge zur Geschichte Horns und des Horner Bezirks. Herausgegeben wird der Horner Kalender vom Verlag der Horner Druckerei Ferdinand Berger.

Unter dem Titel „Historische Horn-Ansichten zwischen Kontinuitäten und Innovationen“ stellt der gebürtige Horner Ralph Andraschek-Holzer, Leiter der Topographischen Sammlung in der NÖ Landesbibliothek, 16 historische Horn-Ansichten vor. Ein Kleinod aus der Zeit der Puchheimer (bis 1620 die Stadtherren von Horn), ein 43 cm hohes Trinkhorn, beschreibt Gertrud Buttlar-Elberberg, die das „Gräflich Hoyos’sche Hausarchiv in Horn“ betreut.

Mit Franz Leopold Farmacher, einem Steinmetzmeister aus Eggenburg, und den Altenburger Sphingen beschäftigt sich die in Mahrersdorf wohnende Renate Seebauer, früher Professorin an der Pädagogischen Hochschule in Wien. Über die Schultheateraufführungen im Horner Piaristengymnasium im 17. und 18. Jahrhundert berichtet Rudolf Malli, früher Professor an den Horner Bundesgymnasien.

Bernhard Purin, Direktor des Jüdischen Museum in München mit Wohnsitz in Rosenburg listet alle Notgeldscheine, die nach dem Ersten Weltkrieg im Bezirk Horn ausgegeben wurden, auf.

Erich Rabl, Leiter des Stadtarchivs Horn, schreibt über „Michelndorf, Melk, Wien, Breiteneich und Horn: Lebensmittelpunkte von Prof. Anton Kopp - Erinnerungen seines Neffen“.

Unter dem Titel „Du, mein Horn“ zählt Agnes Wagner, Lehrerin an der HLW Horn, jene Plätze in Horn auf, die mit der Katholisch-Österreichischen Studentenverbindung Waldmark in Verbindung stehen.

Die Geschichte des „Krannichbrunnens“ beim Rathaus, der 1957 von der Sparkasse der Stadt Horn errichtet worden war, erzählt der Horner Heimatforscher Karlheinz Hulka. Aus seiner Feder stammt auch ein weiterer Beitrag über die Taubenplage in der Horner Innenstadt in den 1960er Jahren.

Der Horner Kalender 2020 umfasst 150 Seiten und ist um 3,50 Euro im Papierfachgeschäft Berger und im Buchhandel erhältlich.