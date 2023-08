Horner Blasmusik trifft auf „Andere Welten“

Das Management der „Andere Welten“ mit Mastermind Stephan Rabl und der Vorstand der Stadtmusikkapelle mit Obfrau Anna Strondl und Patricia Warnung setzen auf eine gemeinsame Aktion zur Belebung des Stadtsees. Dabei soll eine „Win-Win-Situation“ für alle Beteiligten entstehen. In der Arena und rund um den Stadtsee bieten die beiden Vereine eine einzigartige Bühne.

„Die Anziehungskraft der Vereine soll sich wiederum auf die Zahl der Besucher am See auswirken“, bekräftigte Stadtrat Martin Seidl. Mit den neuen Vereinbarungen sollen Synergieeffekte auf beiden Seiten geschaffen und die Vereine sowie Personen zu Multiplikatoren des Stadt.SeeFest.Horn gemacht werden, sind sich Strondl und Rabl sicher. Von Blasmusik bis Tom Neuwirth (Conchita) wird dabei am ersten September-Wochenende für jeden Geschmack und aus jedem Genre etwas geboten.

Die Stadtkapelle Horn startet am Freitag und Samstag jeweils um 17 Uhr, am Sonntag geht der Heurigenbetrieb um 10 Uhr los. An allen drei Tagen gibt es Auftritte der Horner Bradl Musi. Den Dämmerschoppen am Samstag gestaltet die Musikkapelle Langau, den Frühschoppen am Sonntag spielt der Grenzlandmusikverein Zissersdorf. Auf der Speisekarten stehen Spanferkel, Kotelette, Käsespätzle, Rauchkäse- Grammel- und Fleischknödel, „aber auch für den kleinen Hunger ist bestens gesorgt“, berichtet Strondl.

Das Stadt.SeeFest.Horn beginnt am Freitag, 1. September, ab 18 Uhr mit Momazo auf der Liegewiese des Seedeck. Ab 20.30 Uhr tretten Tom Neuwirth & Martin Zerza und ihre Band „Die Pralinen“ im Weitblick im Campus auf (Karten: www.andere-welten.at). Danach spielt ab 22 Uhr DJ PlatO im Weitblick des Campus bei freiem Eintritt.

Das Programm am Samstag, 2. September, beginnt um 16 Uhr auf der Liegewiese des Seedeck mit The Goodhouse. Ab 17 Uhr bespielen Wemimo und ab 18.30 Uhr Aminata & The Astronauts die Seebühne. Ab 20.30 Uhr geht in der Kulisse des Campus mit Da JO EL TOBO, Mary Jane`s Soundgarden und DJ PlatO und DJ Fibonaxi die Show bei freiem Eintritt weiter.