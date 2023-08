„Aida“ in Gars: Triumphales Finale mit Abschiedsschmerz

Johannes Wildner, Intendant der Festspiele und Maestro des Opernorchesters, nimmt bekanntlich nach zehn Jahren an der Spitze der Oper Burg Gars Abschied.

Nachdem ihm das Wetter heuer bei acht der neun Vorstellungen hold gewesen war, stand der letzte Abend anfänglich unter keinem guten Stern. Den ganzen Tag über hatte es - einmal stärker, einmal weniger kräftig geregnet. Die Entscheidung, ob die Dernière am 5. August stattfinden würde, wurde auf die letzte Minute verschoben. Nicht alle (vor allem die Musiker) waren damit einverstanden, dass Wildner um 19.45 Uhr entschied: Es würde ab 20 Uhr einen letzten Opernabend 2023 in Gars geben.

Bei leichtem Nieselregen begann das Spektakel vor überraschend gut besetzten Rängen - und die Entscheidung sollte eine gute sein. Denn nicht nur das dem Wetter entsprechend perfekt mit warmer Kleidung und Regenschutz optimal ausgerüstete Publikum hielt tapfer durch. Auch die Sängerinnen und Sänger sowie die Musiker - als einzige privilegiert im Trockenen - hielten durch und boten eine tolle Leistung.

Dass Beobachtern schon bei den vergangenen Aufführungen aufgefallen war, dass das Ensemble mit jedem Abend besser wurde, bewahrheitete sich beim großen Finale trotz der widrigen Umstände ein weiteres Mal. Alle Stars performten in Bestform. Li Keng war als äthiopische Königstochter Aida eine zauberhafte Rivalin der extrem stimmsicheren Nana Dzidziguri, der Tochter des ägyptischen Königs (Krzysztof Borysiewicz als leicht debiler Il Re). Gewohnt souverän agierte Oscar Marin - in Gars schon ein „alter Bekannter“ - als von beiden Damen begehrter Feldherr Radamés.

Oscar Marin (heuer in der Rolle des Feldherren Radamés) freute sich mit Intendant Johannes Wildner über den Erfolg des letzten Abends. Foto: Martin Kalchhauser

Komplettiert wurde das großartige Schauspiel durch die ebenbürtigen Leistungen des hohen Priesters Ramfis, den Stephano Park gab, und Aidas Vater, den äthiopischen König Amonasro - beeindruckend: Neve Crnić - in den weiteren Hauptrollen. Routiniert sandte das Orchester unter dem Dirigat seines „Chefs“ Johannes Wildner die Melodien in die Arena, und der Chor erlaubte sich jede Menge Späße, bei denen offenbar wurde, wie sehr es die Akteure genossen, in Gars dabei zu sein.

Pause verkürzt, Starkregen entkommen

Dank der auf 15 Minuten verkürzten Pause entkamen Darsteller und Publikum dem kurz nach dem Verklingen der letzten Töne einsetzenden Starkregen. „Heute weint der Himmel“, war von Anfang an mehrmals in Anspielung auf den Wildner-Abschied angeklungen. Am Ende gab es dann auch von ganz oben kein Halten mehr. Ein wenig Abschiedsschmerz prägte den Abend generell. Schließlich war der letzte „Aida“-Abend auch die Abschiedsvorstellung Wildners, der in den Reihen der Sänger und Musiker groß Wertschätzung genießt - offenbar im Gegensatz zu einigen Entscheidern in der Lokalpolitik, wie von mehreren Seiten hinter vorgehaltener Hand bedauernd angemerkt wurde.

Ging auf Querelen zu sinem Abschied in Gars nicht ein: Intendant Johannes Wildner wünschte seinem Nachfolger und dem Garser Opernteam Glück und Erfolg. Foto: Martin Kalchhauser

Er selbst ging auf vergangene Querelen um seine Person nicht ein. Als „schönen Schlussstein für zehn Jahre Arbeit in Gars“ bezeichnete der Intendant in seinen Dankesworten an alle Mitwirkenden nach der Dernière die Produktion 2023. „Wir können auf eine erfolgreiche Saison zurückblicken, und heute hat die Begeisterung sogar den Regen überwunden. Wir haben bis zum letzten Zweiunddreißigstel gespielt“, freute er sich, dass eine Absage abgewendet werden konnte. Seinem Nachfolger und allen, die dabei bleiben, wünschte Wildner viel Glück und Erfolg.

Neben einigen anderen Akteuren gehen mit seinem Abschied zwei Statisten aus Gars „in Pension“, die bereits zur Institution geworden sind: Die Zwillinge Karl und Leopold Denk, die sogar schon in der Drgac-Ära (bis 2013) fix zum Team gehört hatten, werden 2024 nicht mehr auf der Kamptaler Opernbühne zu sehen sein.