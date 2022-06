Diagnose Brustkrebs Landesklinikum Horn: Herzkissen als Trostspender

Lesezeit: 2 Min NR NÖN Redaktion

Die Mitarbeiterinnen der Station Gyn./Interne 3 Stefanie Blauensteiner, Christine Wallner, Petra Lehr, Renate Straka, Christine Breinößl (vorne, von links), Melanie Halbwidl, Stefanie Müller, Karin Henkel, Cornelia Koller, Heidi Steiner und Regina Jordan mit den Herzkissen. Foto: Landesklinikum Horn

D iagnose Brustkrebs – ein Schock für jede betroffene Frau. Aber es gibt immer Menschen, die in schwierigen Lebenssituationen helfen und Trost und Wärme spenden. So fanden sich einige Damen aus dem Waldviertel, deren Leidenschaft das Nähen ist, und die Stoffreste zu wunderschönen Kissen in Herzform zaubern.