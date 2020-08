Das Buch „Von der Moldau zur Thaya“ (war Anlass für die „*SZENE Waldviertel“, im Campus mit Persönlichkeiten über einen Geheimtipp in der Mitte Europas zu reden: dem Waldviertel mit Südböhmen und Südmähren, wo die eiserne Grenze verschwunden ist. Und doch steht man erst am Anfang, den Großraum als solchen zu erkennen, wie sich im Dialog am Freitag zeigt.

Horn: Selbst Norden des Bezirks „weit weg“

Man müsse sagen, dass die Partnerschaft mit dem Nachbarn eingeschlafen sei, gibt Bürgermeister Jürgen Maier zu. „Die Horner selbst haben nicht an den Norden des Bezirks gedacht, geschweige denn über die Grenze hinaus.“ Dazu komme, dass in Horns Bereich auf tschechischer Seite keine größeren Siedlungen sind. Das zu überwinden, werde noch lange dauern. „Das geht bei der Jugend durch die Schulpartnerschaft noch viel schneller, aber bei den Älteren wird es Zeit brauchen.“

Gmünd: „Gelebte Nachbarschaft“

Wobei in Gmünd „gelebte Nachbarschaft eine Selbstverständlichkeit ist“, wie Bürgermeisterin Helga Rosenmayer berichtet. Sie zählt Kooperationen über die Grenze hinweg auf. Der „böhmische Einschlag“ hierzulande etwa in der Blasmusik oder Essenskultur zeige alleine, dass die Regionen eigentlich eins sind. Horn tut sich vergleichsweise schwer.

„Kulturtourismus als Chance“

Potenzial liegt in einer Zusammenarbeit. „Gerade im Kulturtourismus sehe ich große Chancen, weil die Menschen, die dort sind, stark meinungsbeeinflussend sind und ein gemeinsames Bewusstsein schaffen können“, sagt Jürgen Mayrhofer (NÖ Werbung). Christoph Thoma, Kultur- und Tourismusmanager aus Vorarlberg, schreibt dem ebenso große Kraft zu: Das schaffe Wertschöpfung, Arbeitsplätze und Lebensgefühl. „Tschechien ist nach Deutschland das wichtigste touristische Quellland“, ergänzt Mayrhofer.

Corona und der Tourismus

Mayrhofer hält die Auswirkungen des Corona-Lockdowns für gravierend, aber weil „der Nächtigungstourismus mit der persönlichen Nähe und dieser Qualität viel kleinteiliger aufgestellt ist, stehen wir viel besser da“, erklärt er. „Wir werden mit zwei blauen Augen davonkommen.“ Waldviertel Tourismus-Geschäftsführer Andreas Schwarzinger fügt hinzu, dass der Jugendtourismus im Waldviertel fehle und sich der Gruppentourismus negativ entwickle. Er ist aber zuversichtlich, dass sich das Waldviertel „als Gegenstück des Massentourismus“ positiv entwickeln werde. Aber: „Wir brauchen Betten.“

Ein sattes Minus in Budgets

Dass Corona eine Herausforderung bedeutet, ist allen klar. Landesrat Ludwig Schleritzko rechnet mit einem 76 Millionen Euro großen Minus im Landesbudget. „Am Ende des Tages muss das jemand zahlen und obwohl wir sehr spendabel sind: Alles geht nicht.“ Thoma ergänzt: „Man kann nicht sagen, wir werden alles retten können. Das können wir nicht.“

Karin Widhalm Ein Turbo für die Partnerschaft

Horn muss ebenso Verluste verkraften: „Wir hatten noch kein Defizit, aber heuer haben wir eins“, geht Maier von einem Minus von einer Million Euro aus. „Wir werden sehen, wie wir das bewerkstelligen.“

Sprache und der Vindobona

Zurück zur Grenzregion, die einen gemeinsamen Kulturraum, aber auch Unterschiede vorweist – etwa die Sprache. Eine Sprachbarriere macht Rosenmayer eher auf österreichischer Seite aus, die Tschechen seien viel eher mit der deutschen Sprache vertraut. „Die Sprache wird uns immer trennen, weil sie keine Weltsprachen sind“, ist indes Thoma überzeugt.

Verkehrstechnisch nennt Schleritzko die A 5 und S 3 als große verbindende Projekte, wobei er sich bei der S 3 „mehr Proaktivität in Tschechien“ wünschen würde; dort werde eher auf Brünn fokussiert. Und er ergänzt: „Der Vindobona, der legendäre Korridorzug wäre ein Herzensprojekt von mir“, sagt er. „Das würde ein Tor aufstoßen.“ Aber selbst die Zugverbindung nach Prag werde über eine andere Route geführt.

Vision: Ein großer Kultursommer

Stephan Rabl, Leiter der „*Szene Waldviertel“ und Moderator des Abends, schließt mit einer Vision für den Grenzraum: „Ein gemeinsamer Kultursommer 2021 wäre ein erster großer Schritt.“ Nicht vergessen werden dürfe, dass das Waldviertel und die benachbarte Grenzregion „mit der gleichen Herausforderung zu kämpfen“ haben, sagt Schleritzko später.

„Im Blick nach vorne müssen wir also klarmachen, dass die Grenzregion im Norden Niederösterreichs ein echtes Schmuckstück ist, aber kein Relikt in einer Art lebendem Freiluftmuseum. Wir brauchen hier eine aktive Regionalentwicklung“, sieht er mit dem Regionalverband einen ersten Anstoß für diesen Prozess. „Nicht zuletzt in Fragen der Infrastruktur.