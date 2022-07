Keine Langeweile in Pernegg!

Im Gasthaus Schmutz organisierten Bürgermeister Andreas Nendwich und Vizebürgermeisterin Cornelia Weiß das jährlich Dorfgespräch. Dabei gab es einen Rückblick auf die jüngsten Projekte, aber auch einen Blick nach vorne.

Großes Zukunftsprojekt für die Gemeinde ist der Neubau des Feuerwehrhauses zwischen Gemeindeamt und Volksschule. Der Spatenstich dazu ist bereits erfolgt. Die Gesamtkosten von 1,2 Mio. Euro werden mit 400.000 Euro durch das Land NÖ, 400.000 Euro durch die Marktgemeinde und 400.000 Euro durch Eigenleistungen der Feuerwehr Pernegg finanziert. Auf ca. 500 m² werden drei Garagen, ein Kommandobüro, Umkleideräume, ein Aufenthaltsraum sowie Nebenräume entstehen. Die Fertigstellung ist gegen Ende 2024 geplant.

Beim Spatenstich für das Feuerwehrhaus in Pernegg: Bezirksfeuerwehrkommandant-Stellvertreter Andreas Kletzl, Feuerwehrkommandant Bernhard Schmied, Landesrat Ludwig Schleritzko, Bürgermeister Andreas Nendwich, Vizebürgermeisterin Cornelia Weiß, Pfarrer Sebastian Kreit und Landtagsabgeordneter Franz Linsbauer. Foto: FF Pernegg

Der Neubau beschäftigt aktuell die gesamte Bevölkerung, denn das Gebäude soll mehr als nur ein Feuerwehrhaus werden, es soll ein Ort der Gemeinschaft sein, führte Nendwich aus. Das Gebäude bietet Räumlichkeiten für kleinere Feierlichkeiten und Kurse für die gesamte Bevölkerung. Die Gemeinschaftsräume sollen von jedem nutzbar sein und bei einem Notfall auch als Zivilschutzzentrum dienen. Auch der Zugang zum Turnsaal der Volksschule wird über diesen Zubau gewährleistet und muss dann nicht mehr über die Volksschule erfolgen.

Weitere laufende Projekte sind die Umgestaltung des Zugangs zur Volksschule, ein Generationenspielplatz, die Anschaffung eines neuen Autos für die Nödersdorfer Wehr, die Beschattung in Staningersdorf, der Glasfaserausbau in allen Katastralgemeinden und der Siedlungsausbau. Im hinteren Bereich der Volksschule wurde ein Siedlungsgebiet aufgeschlossen (die NÖN berichtete). Hier wird eine langfristige Siedlungsentwicklung geplant. „Die neue Siedlung soll die Schulgasse entlasten“, erklärte Nendwich.

Kindergartenzubau: Land übernimmt 350.000 Euro

Seit heuer nimmt Pernegg erneut an der NÖ Dorferneuerung teil. Da die Bürgerbeteiligung in diesem Prozess großgeschrieben wird, gab es im März eine Umfrage, an der 105 Pernegger teilgenommen haben. Das Stimmungsbild, das sich durch die Umfrage und das Dorfgespräch ergab, sei sehr positiv: „Vieles, was im März in der Umfrage als sehr wichtig erachtet wurde, ist bereits umgesetzt“, berichtete Theresa Gerstorfer von der Dorf & Stadterneuerung. Auch Projekte, die keine kurzfristigen Lösungen über die Dorferneuerung erlauben, wurden thematisiert: Der Erhalt des Wirtshauses und die Sicherstellung der Wasserversorgung.

Im Rückblick informierte Vizebürgermeisterin Weiß über die Straßensanierung in Staningersdorf, die Straßenverbreiterung und neue Parkplätze beim Musikerheim, die Erneuerung des Regenwasserkanals, den WhatsApp-Infokanal, der von der Bevölkerung sehr gut angenommen wird, den Glasfaserausbau, die Wegesanierung, die thermische Sanierung der Volksschule, die Eröffnung des Feuerwehrhauses und Segnung des Feuerwehrautos der Feuerwehr Raisdorf, die Revitalisierung und neue Brunnen bzw. Wasserleitung in Raisdorf, die Übernahme als eigene Organisation von „Essen auf Rädern“ mit dem Ankauf eines neuen Autos und den Zubau für eine zweite Kindergartengruppe. „Die Errichtungskosten von 350.000 Euro für den Zubau wird vom Land NÖ gefördert“ berichtete Weiß.

