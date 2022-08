Neue Schau im Stift Altenburg

Am 19. Juli war der dritte Todestag von Konrad Arnold, dem Stifter der einzigartigen „Sammlung Arnold“ im Stift Altenburg, am 20. Juli jährte sich das Ableben des berühmten Barockmalers Paul Troger zum 260. Mal und am 23. Juli wurde der 878. Gründungstag des Stiftes begangen. Nicht zufällig wurde daher der 24. Juli als Eröffnungstag der neuen Sonderausstellung im Galerieraum des Kaisertrakts ausgewählt. Die von Monika Dachs kuratierte Schau beleuchtet die Entwicklung von Paul Trogers „Apokalyptischer Frau“, die als Bildmotiv ihren Höhepunkt im Waldviertler Stift Altenburg fand.

Die „Apokalyptische Frau“ als Faszinosum

Nach einer kurzen theologischen Einführung durch Prior Michael Hüttl gab Kuratorin und Kunstgeschichte-Expertin Monika Dachs Einblick in die Hintergründe und Besonderheiten der neuen Ausstellung „Werden und Wandel einer Bildidee: Paul Trogers Apokalyptische Frau als Signum Magnum“, die ab sofort bis 30. Oktober für Besucher zugänglich ist. Die Schau macht auf spannende Weise anschaulich, wie sich eine Bildidee über mehrere Etappen verändert und weiterentwickelt hat. Eine der bemerkenswertesten Szenen in der großen Kuppel der Stiftskirche von Altenburg ist die Apokalyptische Frau im Strahlenkranz, die ein siebenköpfiger Drachen verfolgt, während ihr neugeborenes Kind zu Gott entrückt wird. Fragt man nach den Ursprüngen dieses Motivs, so wird deutlich, dass Troger – wie auch seine Zeitgenossen – gerne auf Bildideen älterer Meister zurückgriff.

„Werden und Wandel einer Bildidee“ wird bestens aufbereitet gezeigt. Foto: Andreas Anker

Die Ausstellung hat es sich daher zur Aufgabe gemacht, die Genese dieser Bilderfindung nachzuzeichnen. Der Weg führt von Bologna über St. Pölten nach Altenburg. Um 1725 ist die erste Skizze in Bologna entstanden, in der Kuppel der Institutskirche der Englischen Fräulein in St. Pölten findet sich um 1729 ein derartiges Fresko, und schließlich schuf Troger in der großen Ovalkuppel der Altenburger Stiftskirche sein bis dahin größtes malerisches Werk.

Seine Darstellung der Apokalyptischen Frau, die Entrückung des Kindes und des Sturzes Satans erfuhren gegenüber der kleinen Kuppel in St. Pölten neuerlich eine Erweiterung. Die von zwölf Sternen Bekrönte dominiert hier die gesamte Bilderzählung. Im Vergleich zu den bisherigen Entwürfen hat die Altenburger Darstellung somit bedeutend an Aussagekraft gewonnen. Paul Troger ist an seiner Protagonistin gereift. Neu erfunden hat er das Motiv jedoch nicht.

