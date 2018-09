Zeitreise beim Mittelalterfest in Eggenburg .

Die Stadt Eggenburg reiste für zwei Tage zurück in die Zeit der Ritter, Burgfräulein, Hofnarren & Gaukler. Handwerk, Musik und natürlich Ritter in glänzender Rüstung lockten das Publikum in den historischen Stadtkern von Eggenburg.