Langau: Positiver Abschluss, positiver Ausblick

Einen laut Bürgermeister Franz Linsbauer „im Gesamtgefüge sehr positiven“ Rechnungsabschluss beschloss der Langauer Gemeinderat am 15. März – und das einstimmig.

Das Haushaltspotenzial, das der Gemeinde für Projekte zur Verfügung steht, beträgt 139.000 Euro. Auch im Ergebnishaushalt wurde ein positives Nettoergebnis von 58.000 Euro erzielt. Einen Rückgang gab es 2022 beim Schuldenstand. Der verringerte sich um ca. 200.000 Euro auf 1,7 Mio. Euro. „Und davon können wir einen Großteil durch Förderungen abdecken“, zeigt Linsbauer auf. Bei den Rücklagen ist der Stand mit 181.000 Euro gleichbleibend. Allerdings werden die heuer aufgrund einiger Projekte aufgelöst, sagt Linsbauer.

Habe es heuer etwa beim Kanal noch knapp kostendeckende Ergebnisse gegeben, so werde es 2023 wegen der Entwicklung bei Zinsen und Energiepreisen vermutlich anders aussehen.

Daher wurden auch in einem weiteren Tagesordnungspunkt die Kanalgebühren angepasst. Übrigens das erste Mal seit 2008. „Und das von 1,80 auf 1,98 Euro/auch nur sehr moderat“, so Linsbauer. Denn das ergebe für ein Haus mit einer Berechnungsfläche von 180 m² eine Mehrbelastung von 10 Euro pro Quartal.

„Sonnenfeld“: Zwei Grundstücke angekauft

Aus Sicht Linsbauers wurden auch zwei weitere erfreuliche Punkte beschlossen. Zum einen kauft die Marktgemeinde zwei Grundstücke mit insgesamt 2,5 Hektar um 150.000 Euro an. Hier soll unter dem Arbeitstitel „Sonnenfeld“ der weitere Siedlungsausbau an die Feldgasse angrenzend in Richtung Osten vorangetrieben werden. Dabei will man nicht nur Bauplätze für Einfamilienhäuser anbieten, sondern auch gemeinsam mit der WAV ein Projekt für Doppel-Reihenhäuser bzw. Wohnungen ausarbeiten. Die Bauplatzpreise sollen dabei bewusst weiter niedrig gehalten werden: „Wir wollen ja, dass unsere positive Entwicklung weitergeht“, sagt Linsbauer.

Zudem wurde vereinbart, das Sportplatzareal, das vom SVU Langau benutzt wird, zur Gänze in Gemeindebesitz zu bringen. Aktuell gehören zwei Drittel noch einer Privatperson, der Ankauf durch die Gemeinde wurde aber jetzt beschlossen. „Wenn alles der Gemeinde gehört, gibt das dem Verein auch Planungssicherheit“, begründet der Bürgermeister.

