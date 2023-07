Nahversorger steht vor dem Neustart

Seit etwa einem Monat ist der Nahversorger in Sigmundsherberg geschlossen. Nach dem Rückzug von Jasmin Freitag fällt damit nicht nur die Einkaufsmöglichkeit, sondern im gastronomisch nicht gerade stark besetzten Ort auch der beliebte Treffpunkt weg. Ein Zustand, der sich Ende August noch ändern soll. Denn da steigt laut Bürgermeister Franz Göd die Gemeinde mit einem ausgelagerten Betrieb als Betreiber in den Nahversorger ein.

Allerdings: „Das soll nur eine kurzfristige Lösung sein“, sagt Göd. Daher habe man auch nicht, etwa wie in Meiseldorf, eine Kommunal GmbH gegründet. „Langfristig wollen wir gemeinsam mit der Firma Kastner wieder jemanden finden, der das Geschäft betreibt“, fügt Göd an. Der Gemeinde sei es aber wichtig, den Bürgern so rasch wie möglich wieder eine Einkaufsmöglichkeit sowie die Möglichkeit zu Kaffeerunden zu bieten.

In den kommenden Monaten soll Andrea Stift als Filialleiterin für die Gemeinde die Geschicke des Geschäfts leiten. Wenn es bei der zweifachen Mutter zeitmäßig funktioniert, dann könnte sie laut Göd auch künftig als Betreiberin fungieren. „Wir werden uns jetzt ein halbes Jahr anschauen, wie es läuft. Dann sehen wir weiter. Aber Hut ab, dass Stift sich da drüber wagt“, so Göd. Die Gemeinde wolle für maximal zwei Jahre als Betreiber zur Verfügung stehen.

Geplant ist, dass das Geschäft am 25. August mit einer kleinen Feier für die Gemeindebevölkerung wieder eröffnet wird. Neben Stift wird eine zweite Vollzeitkraft aktiv sein, zwei weitere Halbtags-Kräfte werden aktuell gesucht.

Aus Sicht Göds wichtig: „Wir müssen im Geschäft neben den Dingen des täglichen Bedarfs auch ein paar Besonderheiten bieten. Da müssen wir unser Angebot ein bisserl attraktivieren und adaptieren“, hofft er auf Kreativität seines neuen Teams.