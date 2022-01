Kater „Coco“ ist wieder daheim in Breiteneich

Und genau dieses Weihnachtswunder ist jetzt eingetreten. Zwar nicht punktgenau zu Weihnachten, aber seit dem 26. Dezember ist „Coco“ nach fünfwöchiger Absenz wieder daheim. Familie Frank aus Horn hat den „armen schwarzen Kater“ vor ein paar Tagen gefunden, bei sich aufgenommen und bestens versorgt.

„Sie konnten sich an das Bild von unserem vermissten Coco in der NÖN noch erinnern“, erzählt eine freude strahlende und dankbare Julia Foltas. „Sie haben die Zeitung aus der Papiertonne geholt und uns angerufen. Aufgeregt sind wir sofort ins Auto gesprungen und nach Horn gefahren. Dort haben wir unseren ,Coco‘ wieder in die Arme schließen können. Er ist sehr dünn und abgemagert, aber gesund.