Neue Standorte für Lions-Löwen

Moderator Andy Marek stellte zuerst den Lions Club Horn vor: „Gegründet 1987 hat der Verein aktuell 38 Mitglieder, der ursprünglich reine Männerclub war der erst Club in Österreich, der auch Frauen aufnahm. Er ist eine helfende Vereinigung, die rasch und unbürokratisch hilft.“ Bürgermeister Martin Falk stellte die Marktgemeinde vor. Dabei sorgte Martin Falk mit seiner Aussage über 3.478 Hauptwohnsitzer, die kurz danach zu 4.576 Hauptwohnsitzern wurden, für Lacher und Andy Marek korrigierte: „Moment, Herr Bürgermeister, in nur wenigen Augenblicken werden ihre Leute mehr. Wie gibt es das?“ Falk korrigiert: „Da sind die Zweitwohnsitzer mit eingerechnet.“ Was er nicht korrigierte war Mareks kurze Gesangseinlage mit dem Triumphmarsch aus „Carmen“, den er als bekannteste Melodie aus „Aida“ (gemeint war wohl der „Gefangenenchor“) präsentierte.

Past-Präsident Gottfried Stark zeigte sich erfreut, dass alle 20 Gemeinden des Bezirks mit im Boot sind. Und Landtagspräsident Karl Wilfing, selbst Mitglied im Lions Club Weinviertel Nord, scherzte: „Den Lions Club gibt es nur, damit die Chauffeure der Rotary-Mitglieder auch einen Club haben.“ Bezirkshauptmann Stefan Grusch kennt den Lions Club auch deshalb, weil in der Weihnachtszeit seine gesamte Familie am Punschstand der Pfadfinder in Einsatz ist und dieser sich neben dem Punschstand der Lions befindet.

Perfekt und professionell vorbereitet von Martina Surböck-Noé, Jürgen Rochla, Gottfried Stark, Julia Langstadlinger und dem Team der Horner Lions, die die Bürgermeister bzw. Vertreter aus dem Bezirk und viele der 20 Künstler sowie der Sponsoren begrüßten.

Zwanzig Löwen wechseln nach einem Jahr wieder ihren Standort: Der Löwe Asklepius wechselt von Rosenburg-Mold nach Burgschleinitz, Helios von Geras nach Horn, Yoma von Langau nach Geras, Paul von St.Bernhard-Frauenhofen nach Meiseldorf, Cicero von Japons nach Sigmundsherberg, Baulöwe von Altenburg nach Japons, KöKo von Horn nach Röschitz, Spartacus von Drosendorf nach Straning, Rex von Burgschleinitz nach Langau, Leo von Gars nach Pernegg, Justus von Brunn nach St. Bernhard, Leopoold von Röhrenbach nach Altenburg, George von Sigmundsherberg nach Eggenburg, Amaru von Meiseldorf nach Weitersfeld, Lioon Earth von Irnfritz nach Brunn, Tony von Weitersfeld nach Irnfritz, Julius von Pernegg nach Röhrenbach, Terra von Straning nach Drosendorf, Zuzi von Röschitz nach Gars und Aventin von Eggenburg nach Rosenburg. Das Erfolgsprojekt der Horner Lions hat bereits in Neuhofen/Ybbs mit „Die Löwinnen sind los“ Nachahmer gefunden.

Höhepunkt der außergewöhnlichen Veranstaltung war die Prämierung der Leuchtturmprojekte, wobei es heuer ein Neuerung gab und erstmalig im Zuge dieses Projektes eine Fördersummen in Höhe von 42.000 (!) Euro vergeben werden konnte. In einem kurzen Rückblick stellten die teilnehmenden Gemeinden ihre Projekte vor. Die Freude war grenzenlos, als Andy Marek die Sieger bekannt gab: 20.000 Euro erhält die Gemeinde Langau für die Region Waldviertler Wohlviertel für die „Mini-Talente-Fabrik“, 10.000 Euro der Schulverband Sigmundsherberg-Reinprechtspölla-Straning für „Schulprojekte“, je 5.000 Euro gehen an die Gemeinde Pernegg für einen „Bewegungsplatz“ und Sigmundsherberg für die Gesunde Region Manhartsberg für eine „Erlebnissportwoche“. Mit je tausend Euro wird das Horner Projekt „Storchennest“ und der Eggenburger „Wohlfühlpark“ unterstützt.

Zum Abschluss der gelungenen Veranstaltung wurden drei neue Mitglieder - Tina Mende, Gregor Eichwalder und Christian Resch - offiziell in die Reihen der Horner Lions aufgenommen.