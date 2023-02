Vorzugsstimmen im Bezirk Horn: Franz war der Kaiser

Mangels Einwohnerstärke verfügt der Bezirk Horn nicht mehr über ein Grundmandat. Daher war ÖVP-Spitzenkandidat Franz Linsbauer auf ein gutes Ergebnis bei den Vorzugsstimmen angewiesen, um in den Landtag zu kommen. Insgesamt haben die 15 ÖVP-Kandidaten aus dem Bezirk Horn 6.667 Vorzugsstimmen erhalten, das entspricht rund 34,4 Prozent der gültigen Stimmen im Bezirk. Im Kampf mit vier weiteren Kleinbezirken ohne Grundmandat setzte sich Horn damit gegen Waidhofen (23,8), Scheibbs (23,7), Gmünd (23,4) und Lilienfeld (18,1) durch, und Linsbauer sicherte so sein Mandat.

Linsbauer: „Nehme es mit Demut entgegen“

Hinter dem Spitzenkandidaten, der 4.729 Stimmen erreichte, holten der Horner Bürgermeister Gerhard Lentschig 417 Vorzugsstimmen und Bürgermeisterin Gabi Kernstock aus St. Bernhard-Frauenhofen 358 Stimmen. Auch Jugendkandidat Nikolaus Dafert aus Straning-Grafenberg reüssierte mit 209 Vorzugsstimmen.

Er sehe dieses gute Ergebnis als Auftrag, er nehme es auch „als nicht so bekannter Kandidat“ mit Demut entgegen, meint Linsbauer. Denn nur der Gänserndorfer Rene Lobner erreicht in einem ungleich größeren Bezirk noch mehr Vorzugsstimmen als Linsbauer. Auch die Ergebnisse der anderen Kandidaten aus dem Bezirk seien sehr positiv, das zeige, dass das Team im Bezirk sehr breit und gut aufgestellt gewesen sei.

Die von Bezirksgeschäftsführer Herbert Gschweidl ausgearbeitete Strategie, auf die „Doppelspitze“ mit ihm und Landesrat Schleritzko zu setzen und auf zwei Vorzugsstimmen auf Landesliste und Bezirksliste hinzuweisen, habe sich ausgezahlt, sagt Linsbauer. Auf Schleritzko entfielen auf der Landesliste übrigens 8.763 Vorzugsstimmen, damit haben für die ÖVP nur Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner und ihr Stellvertreter Stephan Pernkopf mehr Vorzugsstimmen erhalten. Alleine im Bezirk bekam er 3.830 Vorzugsstimmen. Beide Zahlen sind laut Gschweidl gute Argumente für den Verbleib Schleritzkos in der Landesregierung.

Wenig vergleichbar sind die Zahlen der Vorzugsstimmen der übrigen Parteien, die dieses System im Wahlkampf nicht so forcierten wie die ÖVP und sie für die Mandatsvergabe nicht so stark berücksichtigen. Bei der SPÖ erhielt Spitzenkandidat Josef Wiesinger 542 Vorzugsstimmen. Insgesamt entfielen auf die SPÖ-Kandidaten im Bezirk 920 Vorzugsstimmen. Hinter Wiesinger schnitten dabei Tamara Klampfer (70) und Marco Stepan (67) am besten ab.

Die FPÖ holte auch bei den Vorzugsstimmen hinter der ÖVP Platz zwei im Bezirk, insgesamt gab es 1.134 Vorzugsstimmen für die FPÖ. Den Löwenanteil, nämlich 631, streifte Spitzenkandidat Klemens Kofler ein. Hinter ihm landeten der Listendritte An dreas Zach (128) und der an Stelle 15 gereihte Karl-Heinz-Drlo (65) auf dem FPÖ-internen Stockerl.

Für die Grünen wurden im Bezirk 314 Vorzugsstimmen gegeben. 159 davon entfielen auf Spitzenkandidat Walter Kogler-Strommer. Die NEOS erhielten 172 Vorzugsstimmen, Spitzenkandidat Matthias Laurenz Gräff heimste 90 davon ein.

Keine Nachrichten aus Horn mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.