Die vier NÖN-Redaktionsleiter im Waldviertel konferieren regelmäßig im Newsroom in Vitis – üblicherweise. Allein der Umstand, dass sie sich am Freitagabend (22. Mai) zum ersten Mal nach langem nicht via Videokonferenz sehen, zeigt: Corona hat die NÖN-Arbeitswelt verändert. Moderator Stephan Rabl weist auf den „analogen“ Charakter des Zusammentreffens im Campus Horn zu Beginn der Online-Sendung „Im Weitblick“ hin.

Elemente wie der Treffpunkt sind im März komplett weggebrochen und die Lokalberichterstattung war von Corona überlagert. Die Rubrik „Darüber spricht NÖ“ hätte man weitgehend über die ganze Zeitung ausweiten können: Man habe über nichts anderes gesprochen, schildert Zwettls NÖN-Chef Markus Füxl.

„Die ganze Organisation war über den Haufen geworfen“, denkt Thomas Weikertschläger (Horn) an die Koordinierung der Mitarbeiter, als ein Termin nach dem anderen ins Wasser fiel. Mitarbeiter haben „in eine neue Rolle hineinwachsen müssen“, ergänzt Michael Schwab (Waidhofen), dass die Telefonrecherche an Bedeutung gewann.

Corona, Betroffene & eine nicht feine Dynamik

Ein Teil der Berichterstattung war das Gespräch mit Personen, die mit Corona infiziert waren: „Was ich berührend gefunden habe, war, dass sie zuerst an die Mitmenschen gedacht haben“, schildert Füxl. Redaktionelle Inhalte wie diese seien aber ein Glücksfall gewesen: Das ergänzt Max Lohninger, der die Gmünder Redaktion leitet und Chef vom Dienst im Waldviertel ist.

Es sei „extrem schwierig“ gewesen, mit Betroffenen zu sprechen. Sie seien zum Teil beschimpft worden, das habe sie vor Interviews zurückschrecken lassen: „Wir haben einen solchen Fall in Heidenreichstein gehabt.“ Personen in Quarantäne sei es ähnlich ergangen, fügt Weikertschläger hinzu. „Da war schon eine Dynamik dabei, die nicht ganz fein war.“

Meist diskutiert: Die "Fremden" im Waldviertel

Das meist diskutierte NÖN-Thema in den Coronawochen war die Bewegungsfreiheit für Zweitwohnsitzer oder urbane Ausflügler: Was dürfen sie und was nicht? Eine „Diskrepanz“ sei entstanden, als Wiener oder Sankt Pöltner gesichtet worden sind, „weil sich die Menschen wirklich gefürchtet haben“, erläutert Lohninger. „Die Menschen schätzen das sehr, dass sie quasi unter sich sind und dass die Wahrscheinlichkeit, andere Menschen zu sehen, geringer ist.“ Die NÖN habe daraufhin Vertreter der Behörden zu Wort kommen lassen, um die Sachlage aufzuklären.

„Das Thema war radikal wüd, wir haben mörderische Zugriffe gehabt und extrem viele Zuschriften bekommen, das komplette Spektrum zwischen Zustimmung und Ablehnung“, schildert Lohninger. „Ich bin von ein paar Touristikern auch geschimpft worden, warum wir dieses Thema aufgreifen, aber das ist im Prinzip unsere Verantwortung, weil es wirklich viele Menschen beschäftigt hat.“

"Fake News" und die Aufgabe der Medien

"Fake News" bringt Moderator Rabls aufs Tapet. Wichtig sei vor allem, dass der Leser weiß, woher die Quelle ist, sagt Lohninger. Er bringt ein Beispiel, das ihn „sehr irritiert“ habe, nachdem von ersten Coronafällen im Pflegeheim Weitra die Rede war. "Die Horror-Meldung für viele Generationen natürlich", schildert er.

"Ich hab dann angerufen: Was ist da los? Und die Direktorin sagt: Wir haben zwei Verdachtsfälle, die Tests laufen und sie haben noch kein Ergebnis. Nur bei einigen Menschen ist schon mal angekommen: Okay, die haben Fälle.“ Der NÖN komme hierbei eine Aufgabe zu, die sie ernst nimmt.

Das Schöne sei dann, wenn auf Facebook und Co. die NÖN in Kommentaren verlinkt werde, um Fakten zu verdeutlichen ergänzt Füxl. „Da merkt man schon, dass die Leute die NÖN auch verstärkt lesen und uns vertrauen."

Online-Zugriffe stiegen rasant

Die NÖN hat überhaupt ihr Standing stärken können: Lohninger erzählt, dass man über fünf Millionen Zugriffe im März und April waldviertelweit verzeichnet habe, um fast 250 Prozent mehr als im Vorjahr. Der Blattverkauf habe ebenso in der ersten Coronazeit zugelegt - und das bedeute wiederum eine Verantwortung gegenüber dem Leser.

Das nächste „Im Weitblick“-Thema wird sich um Bildung, Familie, Kinder und Jugend drehen (5. Juni, 18 Uhr).