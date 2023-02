Nahversorger in Geras: Noch keine Lösung gefunden

Werbung

Sie sei verzweifelt – mit diesen Worten meldete sich eine ältere Dame aus Geras in der Vorwoche in der NÖN-Redaktion. Der Grund dafür: Die nach wie vor ungelöst Nahversorger-Situation in der Stadtgemeinde. Wie die NÖN berichtete hatte Alexandra Gebhardt das Nahversorger-Geschäft, das sie seit Oktober 2020 geführt hatte, aus wirtschaftlichen Gründen geschlossen.

Seither müssten die Geraser für ihre täglichen Einkäufe nach Langau, Drosendorf oder Horn ausweichen. Vor allem für ältere Menschen ohne Auto problematisch. „Ich kann ja nicht ständig meine Nachbarin als Taxi missbrauchen – etwa wenn ich einen Liter Milch oder ein paar Semmeln brauche“, sagt die Dame. Nachdem zuletzt schon der Postpartner aus Geras nach Hötzelsdorf verlegt wurde, sei die Situation in Geras enttäuschend. „Das macht mich und viele Geraser unglücklich“, sagt sie.

Er selbst und die Stadtgemeinde Geras insgesamt seien über die Situation genauso unglücklich wie die Dame, meinte Bürgermeister Johann Glück auf NÖN-Anfrage. Auch wenn die Firma Kiennast intensiv auf der Suche nach einer Nachfolgelösung sei, habe sich noch kein konkreter Interessent ergeben. „Und den können wir auch nicht herausbacken. Ich hätte gerne drei Interessenten in der Hinterhand, aber die gibt es einfach nicht“, sagt Glück, der Interessierte einlädt, sich entweder bei der Firma Kiennast, oder auch am Stadtamt in Geras zu melden.

Einen „Plan B“, dass die Gemeinde selbst die Nahversorgung übernimmt, gebe es nicht. „Weil wir dafür ja gar nicht die Räumlichkeiten haben“, sagt Glück. Denn das derzeitige Geschäft steht in Privatbesitz und wird von der Firma Kiennast angemietet. Dass die Geraser für ihre Erledigungen aktuell in andere Gemeinden ausweichen müssen, sei bedauerlich. Wenigstens gebe es in der Früh die „fahrenden Geschäfte“ der Firmen Linsbauer und Blei, die in Geras halten, aber das sei natürlich kein vollwertiger Ersatz für den Nahversorger.

Positive Nachrichten gibt es aus Geras dennoch: Der Glasfaser-Ausbau geht in sein Finale. Neun Katastralgemeinden sind ja bereits voll am Laufen, jetzt startet auch der Ausbau in Dallein und Purgstall. Für Kottaun gibt es auch schon Pläne, hier könnte der Ausbau laut Glück im Herbst starten.

Eine Idee zum Nachdenken

