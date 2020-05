Wirtshaus zu, Hotel zu, der brachliegende Tourismus: Das Live-Gesprächsformat „Im Weitblick widmet sich gestern (2. Mai) mit vier Gästen dieser Thematik. „Wir wären wirklich in ein sehr gutes Jahr gestartet“, spricht Andreas Schwarzinger von einer ursprünglich guten Buchungslage. „Der Wegfall der Umsätze ist eklatant und wird uns noch lange beschäftigen“, sagt der Waldviertel Tourismus-Geschäftsführer.

Der Staat gewährt Unterstützung, aber „Corner Bar“-Betreiber Markus Authried bereitet eines gehörig Sorge: „Im Endeffekt werden wir unterstützt, uns zu verschulden“, denkt er dabei an seine zwei Kinder. Die Ansuchen seien zudem mit großer Bürokratie verbunden. „Ich glaube, der Staat hat für uns keine Geschenke“, findet indes Wirtin Cornelia Knell-Schleicher (Mold). „Da heißt’s nur, die Ärmel aufkrempeln und mit positiven Gedanken vorangehen.“ Authried erwidert: „Ich muss Conny da recht geben, aber es ist wirklich ein bisschen frustrierend.“ Die baldige Öffnung der Gastro-Betriebe freut und erleichtert zwar, zugleich ploppen Fragezeichen auf.

Muss der Wirt bei Verstößen eingreifen?

Was ist, wenn jemand an der Schank einen schnellen Kaffee trinken will? Müsse dann Authried sagen: „Das darfst du nicht, du, du, du! Ist das so wie beim Rauchergesetz, wo der Wirt verantwortlich ist? Da sehe ich schon ein paar Probleme auf uns zukommen.“ Knell-Schleicher nennt ein weiteres Beispiel: „Wer exekutiert das, wenn der Gast vom Tisch ohne Mundschutz aufs Klo geht? Du kannst jedes Mal diskutieren, warum.“

Oder es spielt sich wegen der Sensibilisierung der Gäste rasch ein. Authried, bei dem schon erste Reservierungen eintrudeln, bewundert die Disziplin der Menschen in den Geschäften: „Da kann ich nur appellieren, dass man das Ganze mit Hausverstand bewältigt“.

Desinfektion, Maske - oder doch Schild?

Manfred Zauner, ärztlicher Leiter bei „la pura“, will die Regeln „überall“ aufnehmen: Desinfektionsstände werden im Hotel aufgestellt oder die Tische auseinandergestellt. Knell-Schleicher, die ihre Mitarbeiter in Kurzarbeit lassen und „sehr viel selber arbeiten“ wird, will statt Maske das Schutzschild einsetzen. „Weil ich glaube, dass man das Gesicht besser sehen kann.“ Der Abhol- und Lieferservice bleibe aufrecht, „weil sich gerade die gefährdeten Menschen nicht gleich in ein Wirtshaus trauen“. Schwarzinger und sein Team beschäftigt sich gerade intensiv mit den Spielregeln, um die Betriebe informieren zu können.

Nicht ohne Sorge, aber auch nicht ohne Hoffnung blickt man in die Zukunft. „Wir merken schon verstärkt, dass das Waldviertel auf viele Sehnsüchte eine Antwort bieten kann“, kann sich Schwarzinger vorstellen, dass die „Sommerfrische ein Revival“ erlebt. „Man soll aber nicht die rosarote Brille aufsetzen: Wir gehen nicht davon aus, dass mit Stichtag im Mai alles wie vorher läuft.“

Hoffnung, dass der Wert des Gasthauses steigt

Knell-Schleicher sieht den Sommer und Herbst mit gemischten Gefühlen entgegen. „Wir haben schon stark von den Festivals gelebt“, führt sie aus. „Wenn wir nicht zu viele Erwartungen an die Zukunft haben, dann ist man einem guten Weg.“ Sie wünsche sich jedenfalls, dass die Gaststätte nicht mehr als „Abfütterungsstätte“ gesehen und deren Qualität erkannt wird. Sie hofft zudem, dass die Personalprobleme schwinden. „Die Betriebe werden die Mitteln brauchen, damit die Mitarbeiter Arbeit haben und sie die Töpfe wieder auffüllen können“, sagt Authried. „Wenn das hinhaut, hat man das halbwegs im Griff.“

Moderator Stephan Rabl gibt zum Schluss das nächste Thema (9. Mai, 18 Uhr) bekannt: Landwirtschaft, Natur und Lebensmittel. „Im Weitblick“ ist zum fünften Mal aus dem „campus horn“ live übertragen worden und ist im Internet als Mitschnitt abrufbar. Organisator ist die „*Szene Waldviertel“, die technische Umsetzung obliegt der Firma „Werbe-Panorama“.