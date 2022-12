Die zehn prägendsten Ereignisse des Jahres im Bezirk Horn

Werbung

Maier-Rückzug als Polit-Erdbeben

Der Rückzug von Jürgen Maier löste ein Polit-Erdbeben aus. Foto: MK

Für ein politisches Erdbeben sorgt am 25. April die Meldung vom Rückzug des Landtagsabgeordneten und Horner Bürgermeisters Jürgen Maier aus allen Ämtern und Funktionen. In einem Schreiben macht Maier gesundheitliche Gründe für den Schritt verantwortlich. In den folgenden Wochen und Monaten brodelt die Gerüchteküche. In Horn folgt der bisherige Vizebürgermeister Gerhard Lentschig als neuer Stadtchef. Er wird am 4. Mai vom Gemeinderat gewählt. Das Mandat Maiers im Landtag übernimmt der Langauer Bürgermeister Franz Linsbauer. Die Funktion des ÖVP-Bezirksobmannes übernimmt Landesrat Ludwig Schleritzko.

Doch Maßnahmen an Molder Kreuzung

Im Jänner sterben zwei Frauen bei einem Unfall auf der Kreuzung der B2 mit der L8002 zwischen Mold, Maria-Dreieichen und Breiteneich. Darauf hin wird in der Bevölkerung und der lokalen Politik - etwa Bürgermeister Wolfgang Schmöger - die Forderung nach Maßnahmen zur Erhöhung der Verkehrssicherheit auf der „Todes-Kreuzung“ laut. Einige Verkehrsverhandlungen – und auch einige weitere Unfälle – später wird im Dezember bekannt, dass nicht nur ein Sichtschutz entlang der L8002 errichtet werden soll, sondern dass auch die Errichtung einer Radar-Anlage geprüft wird. Die Umsetzung der Maßnahmen ist für das Frühjahr 2023 geplant.

Nach zahlreichen Unfällen und darauf folgenden Verkehrserhebungen und Bürgerprotesten werden an der "Molder Kreuzung" der B2 mit der L8002 nun doch Maßnahmen gesetzt. Foto: Thomas Weikertschläger

10,5 Mio. Euro für neuen Bürokomplex

Das Garser Handelshaus Kiennast legt im Sommer den Grundstein für ein neues Bürogebäude in unmittelbarer Nachbarschaft zum Logistikgebäude. Im neuen Gebäude sollen ab Sommer 2023 an die 100 Mitarbeiter ihren Arbeitsplatz haben. Kurz vor Weihnachten wird die Gleichenfeier begangen. Investiert werden 10,5 Mio. Euro in den Büro-Neubau sowie in die Modernisierung des Logistikzentrums.

Die beiden Geschäftsführer Julius und Alexander Kiennast (Mitte) bei der Gleichenfeier für das neue Bürogebäude der Firma Kiennast in Gars mit Erich Rohrmüller, Klaus Beron, Johannes Pfeffer, Johannes Harrauer, Andreas Halmetschlager und Christian Wildeis (von links). Foto: Rupert Kornell

Drosendorf: Spiegl geht nach 13 Jahren

Einen Wechsel an der Spitze gibt es in der Stadtgemeinde Drosendorf-Zissersdorf. Josef Spiegl zieht sich im September nach 13 Jahren als Bürgermeister und vielen Querelen mit der Opposition, aber auch innerparteilicher Kritik, zurück. Zu seinem Nachfolger wird Robert Feldmann gewählt, der im Februar nach dem Rückzug von Ludwig Weber in den Gemeinderat kommt. Dass es auch für ihn nicht leicht wird, zeigt das Wahlergebnis: Nur 13 von 19 Mandataren stimmten in der geheimen Wahl für den neuen Gemeindechef.

In Drosendorf-Zissersdorf löst im Herbst Robert Feldmann (rechts) Josef Spiegl ab. Foto: Thomas Weikertschläger

Sigmundsherberg als Europa-Pionier

Der Startschuss für ein absolutes Top-Projekt fällt im September in Sigmundsherberg: Der Spatenstich für das erste Klimaschutz-Ausbildungszentrum in Europa. Mittlerweile stehen die Kräne, die ersten Arbeiten haben begonnen. Zu dieser Investition – insgesamt werden in den vollständigen Aus- und Umbau des Beruflichen Bildungszentrums Waldviertel (BBZ) in Sigmundsherberg 6,4 Mio. Euro gesteckt – hat sich das Arbeitsmarktservice in Kooperation mit dem Berufsförderungsinstitut (bfi) als Reaktion auf den stark steigenden Arbeitskräftebedarf in den Bereichen Ökologie, Umweltschutz und der Energiewirtschaft wegen der Klimakrise und dem Ziel, Energieunabhängigkeit zu erreichen, entschlossen. In diesem europaweit ersten Klimaschutz-Ausbildungszentrum sollen künftig jährlich 400 Fachkräfte ausgebildet werden.

Beim Spatenstich für das erste Klimaschutz-Ausbildungszentrum Europas in Sigmundsherberg: Bürgermeister Franz Göd, bfi-chef Christian Farthofer, Arbeitsminister Martin Kocher, Landeshauptfrau Johann Mikl-Leitner, AMS NÖ-Chef Sven Hergovich, AKNÖ-Präsident Markus Wieser, Landeshauptfrau-Stellvertreter Franz Schnabl und Martina Reicher von der Windkraft Simonsfeld (von links). Foto: Thomas Weikertschläger

„Leuchtturmprojekt": Horner Stadtsee entsteht

Auch wenn seine Kosten – sie betragen knapp 5 Mio. Euro – im Horner Gemeinderat immer wieder für Unmut bei der ein oder anderen Fraktion sorgen: Der Horner Stadtsee hat sich im Sommer als wahrer Magnet für Gäste aus nah und fern etabliert. Eröffnet wird das 4 Hektar große „Leuchtturmprojekt des bisherigen 21. Jahrhunderts“, wie Bürgermeister Gerhard Lentschig sagt, Anfang Juli. Mit dem Projekt gebe man den Hornern einen Stadtteil zurück, der in den vergangenen Jahren nur zwei bis drei Monate im Jahr genutzt werden konnte, sagt Bürgermeister Gerhard Lentschig. Denn der Stadtsee ist jetzt ganzjährig frei zugänglich. Mit dem Stadtsee gelingt es, einen Naherholungsraum in Zentrumsnähe zu schaffen, der der Bezirkshauptstadt Horn in der gesamten Region ein Alleinstellungsmerkmal verschafft.

Bei der offiziellen Eröffnung des Horner Stadtsees: Hannah Frühwirth, Klemens Kofler, Edda Klug, Gastronom „Jimmy“ Barta, Vizebürgermeister Heinrich Nagl, Landesrat Ludwig Schleritzko, Stadträtin Maria van Dyck, Walter Kogler-Strommer, Manfred Colleselli und Nora Hofbauer (von links). Foto: Eduard Reininger

Region Manhartsberg ist „familienfreundlich"

Es ist geschafft! Im Juni ist die Region Manhartsberg die erste Region im Waldviertel, die das Zertifikat „Familienfreundliche Region“ erhält. Die Initiative dafür war von der Gemeinde Sigmundsherberg, die bereits zum zweiten Mal als „kinder- und familienfreundliche Gemeinde“ ausgezeichnet wird, ausgegangen. Sie motivierte die Partnergemeinden, beim Thema Familienfreundlichkeit zu kooperieren. Künftig werden gemeinsam Projekte in diesem Bereich umgesetzt, etwa bei der Nachmittags- oder der Ferienbetreuung, die die Gemeinden einzeln so nicht stemmen könnten. Herzstück der Vernetzung ist aber das in Eggenburg ansässige Generationen-Zentrum „GiZ Region Manhartsberg“ inklusive der Ausweitung dessen Angebotsstandorte auf die Regionsgemeinden.

Bei der Übergabe des Zertifikats für die „Familienfreundliche Region Manhartsberg“: Christian Krottendorfer (Röschitz), Obmann Franz Göd (Sigmundsherberg), Auditbeauftragte Natascha Mang, GiZ-Leiterin Sandra Fasching, Auditbeauftragte Christa Fleschitz, Josef Klepp (Maissau, vorne, von links), Andreas Fleischl (Straning-Grafenberg), Gemeindebund-Obmann Alfred Riedl, Alfred Quirtner (Röschitz), Leopold Winkelhofer (Burgschleinitz-Kühnring), Bernadett Humer (Sektionsleiterin Bundesministerium) und Martin Ziegler (Meiseldorf, hinten). Foto: Familie und Beruf Management

Großbaustelle: 4.000m² großer Weinkeller entsteht

In Röschitz setzt ein Großprojekt des Bio-Weinguts Gruber neue Maßstäbe: In der Roggendorfer Straße entsteht seit dem Spatenstich im September ein 4.000 m² großer neuer Weinkeller samt Verkostungsraum und Büroräumlichkeiten – und das auf der „ersten CO₂-neutralen Baustelle Österreichs“, die gemeinsam mit der Baufirma Gnant aus Wimmersdorf und Energie direct aus St. Pölten umgesetzt wird. Konkret entsteht hier im Untergeschoß ein 4.000 m² großer topmoderner unterirdischer Weinkeller mit Abfüllanlage, Edelstahltank-Lager mit im Vergleich zum bisherigen Lager verdoppelter Kapazität, einem klimatisierten Holzfass-Keller und der Traubenübernahme.

Auf der Baustelle in der Roggendorfer Straße in Röschitz entsteht auf der „CO2-neutralsten Baustelle Österreichs“ ein 4.000m² großer Weinkeller des Bio-Weinguts Gruber. Am Bild: Maria Wegscheider, Ewald und Christian Gruber, Josef Gnant und Martin Jarmer (von links). Foto: Thomas Weikertschläger

Comeback für das Mittelalterfest

Neben Allegro Vivo, der Altenburger Musikakademie, Geras klingt, dem Tagträumer*innen-Festival, der Oper Burg Gars, der Sommernachtskomödie auf der Rosenburg und vielen weiteren Leckerbissen gehört heuer endlich auch wieder das Mittelalterfest in Eggenburg zu den Kultur-Highlights. Nach pandemiebedingter Schonzeit feiert es im September ein fulminantes Comeback. Wie gewohnt tummeln sich an zwei Tagen wieder tausende Mittelalter-Fans aus Nah und Fern in Eggenburg.

In Eggenburg reiten beim Mittelalterfest nach Coronapause Anfang September wieder die Ritter. Foto: Thomas Weikertschläger

Polit-Karussell in Eggenburg

Turbulent ist das politische Jahr in Eggenburg. Mehrmalige Rochaden innerhalb der ÖVP-Fraktion sorgen weit über die Gemeindegrenzen für Wirbel. Zunächst folgt im Mai der 24-jährige Gauderndorfer Josef Schuh dem Stoitzendorfer Stefan Berger. Im Herbst wird es dann so richtig turbulent. Zunächst zieht sich Kultur-Stadträtin Margarete Jarmer nach sieben Jahren im Gemeinderat zurück, ihr folgt Birgit Rupp als Stadträtin, Julia Kainz zieht in den Gemeinderat ein. Wenige Tage später reicht auch Finanz-Stadtrat Markus Tutschek seinen Rücktritt ein, Hans Siedler übernimmt. Neu in den Gemeinderat kommt Silvia Egelwolf.

Birgit Rupp (links) löst Margarethe Jarmer als Kultur-Stadträtin in Eggenburg ab. Bürgermeister Georg Gilli gratuliert zur einstimmigen Wahl. Foto: Thomas Weikertschläger



