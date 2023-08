Diebstahl Gars: Werkzeug aus Sägewerk gestohlen

Unter anderen wurden Motorsägen aus dem Garser Sägewerk gestohlen. Foto: Shutterstock, Peter Kniez

U nbekannte Täter haben am 24. August Holzverarbeitungsgeräte aus einem Sägewerk in der Marktgemeinde Gars gestohlen. Auch am Gebäude entstand Schaden.

Laut Polizei dürfte sich der Vorfall zwischen 1.17 und 3.22 Uhr ereignet haben. Die unbekannten Täter drangen mittels Spreitzer und Brecheisen in zwei Gebäude eines Sägewerkes mit Holzhandel ein und stahlen mehrere Holzverarbeitungsmaschinen, unter anderem Motorsägen. Es wurden mehrere Türen aufgebrochen und stark beschädigt. Die Höhe des Gesamtschadens ist laut Polizei derzeit noch nicht bekannt.