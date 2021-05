Gleich zwei Fliegen mit einer Klappe will der Geschäftsführende Gemeinderat Kurt Stefal in seiner Funktion als Mobilitätsbeauftragter der Gemeinde Brunn schlagen. Mit den Mitfahrbankerln will er nicht nur zum Umweltschutz beitragen, sondern auch Menschen zusammen bringen.

Die Grundidee dieser Aktion mute vielleicht naiv an, sagt Stefal: „Da stellt einer eine Bank auf und wenn irgendwer darauf sitzt, heißt das: Er will mitfahren. Muss nur noch ein Autofahrer so nett sein ...“, sagt er. Und auch wenn diese Idee naiv sei, richtig und gut sei sie dennoch. „Denn wie oft sitzt heutzutage ein Fahrer allein im Auto?“, sagt Stefal. Es gehe ihm auch darum, dass „Menschen ohne Auto auf dem Land nicht den Anschluss verlieren“, sagt er. Denn wer miteinander im Auto sitze, der spreche auch miteinander.

Das erste Mitfahrbankerl in Dietmannsdorf wartet ab sofort auf Autofahrer, die anhalten. Das Konzept setzt auf das enge soziale Geflecht im ländlichen Raum. „Wer nicht mit einem Fremden fahren möchte, der wartet einfach, bis ein bekanntes Gesicht anhält“, sagt Stefal. „Dann wird aus einer naiven Idee ein Selbstläufer und ein starkes Zeichen gegen den Zeitgeist, der da lautet: Jeder sorgt sich in erster Linie um sich selbst“, sagt Stefal.