Radweg: Lücke ist geschlossen

Nachdem die Arbeiten am „2+1-Ausbau“ entlang der B 2 im Bereich der Wildhäuser abgeschlossen wurden, sind jetzt auch die Arbeiten für den Lückenschluss der Radwegverbindung entlang der B 2 zwischen Brunn und Göpfritz abgeschlossen. Die Arbeiten an diesem Projekt wurden im Zuge der Generalerneuerung der B 2 in diesem Bereich im Rahmen der Radwegförderung durch das Land NÖ vorgenommen.

Konkret wurde ein 860 langer Radwegabschnitt südlich der B 2 von der Firma Held & Francke errichtet. An bestehenden Wegen wurde ein entsprechender Konstruktionsaufbau hergestellt und abschließend eine Asphaltdecke aufgebracht. Der Radweg ist dreieinhalb Meter breit, das neue Teilstücke wurde an das bestehende Radwegenetz angeschlossen. Damit können von Brunn aus der Göpfritzer Bahnhof der Franz-Josefs-Bahn sowie Alltags- und Freizeiteinrichtungen nun sicher mit dem Fahrrad erreicht werden. Weiters ist eine direkte Anbindung an die NÖ Hauptradroute „Thayarunde“ jetzt ebenfalls gegeben. Die Gesamtkosten belaufen sich auf 95.000 Euro, wobei 70 Prozent vom Land NÖ und 30 Prozent von der Gemeinde Brunn getragen werden.

Laut Mobilitätslandesrat Ludwig Schleritzko erfreut sich die Mobilitätsoffensive beim Bau von Radwegen bei den Gemeinden großer Beliebtheit. „Neben dem gesundheitlichen Aspekt hilft das zudem im Kampf gegen Klimawandel und Teuerung“, sagte Schleritzko. Mit diesem Ausbau werden nicht nur Lücken im Radwegenetz geschlossen, sondern auch in die Sicherheit aller Verkehrsteilnehmer investiert.

