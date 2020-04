„Wenn derzeit das Internet eine Stunde lang nicht funktioniert, schreit man auf. Ähnlich verhält es sich, wenn die Strom- oder Wasserversorgung nicht funktioniert. Da sieht man, wie wichtig die Erhaltung der Infrastruktur ist. Und daran arbeiten wir seitens der Gemeinde mit aller Kraft“, beruhigt Bürgermeister Martin Falk die Bewohner der Großgemeinde und verweist auf ein eben abgeschlossenes wichtiges Projekt.

„Die Wasserversorgung ist jetzt zur Gänze digitalisiert, die 15 Jahre alte Anlage – in EDV-Zeiten gerechnet eine halbe Ewigkeit – durch eine neue ersetzt“, weiß Falk zu berichten. „Wassermeister Josef Wiesinger kann jetzt von seinem Platz im Rathaus alle Anlagen überwachen, die Leistungen der Pumpen ebenso wie deren etwaiger Ausfall, die Pegelabsenkung und vieles mehr.“ Damit sei die Wasserversorgung, was die Menge betrifft, in einem hohen Grad gesichert. Ein anderes Thema ist die Wasserqualität. „Das wird laufend streng überprüft, da gibt es keine Probleme bei uns.“

An diese Überwachungs- und Fernwirkanlage sind 25 Stationen – sechs Wasserspender, sieben Hoch- und Tiefbehälter, sieben Druckerhöhungsanlagen, vier UV-Desinfektionsanlagen und eine Enteisenungsanlage – angeschlossen. „Das Hauptrohrleitungsnetz hat eine Länge von rund 67,5 km, die Jahresverbrauchsmenge an Wasser beträgt etwa 450.000 m³“, weiß Ziviltechniker Ernst Grand.

Erste Wasserleitung wurde 1903 gebaut

Die erste Wasserleitung in Gars, gestiftet vom Arzt Ignaz Rainharter, wurde am 8. August 1903 eröffnet, der Hochbehälter befindet sich noch heute im Schubertpark, die erste Leitung führte durch die Wassergasse zum Hauptplatz. Ab dem Jahr 1970 wurden sukzessive elf der insgesamt 14 Garser Katastralgemeinden angeschlossen, nur Wanzenau und Wolfshof werden genossenschaftlich versorgt, Burgholz ist unbewohnt. Außerdem ist der zur Marktgemeinde Rosenburg-Mold gehörige Ortsteil Stallegg an das Garser Netz angeschlossen.