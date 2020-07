„Wenn wir schon keine gemeinsame Schlussveranstaltung im Schulhof so wie bisher machen können, müssen wir eben eine andere Möglichkeit finden“, waren sich die Religionslehrer des Gymnasiums Horn einig.

Traditionell feiert die ganze Schulgemeinschaft am letzten Schultag einen Gottesdienst im Schulhof des Gymnasiums. Doch die Corona-Bestimmungen machten das heuer unmöglich. Die Idee für eine digitale Form der Zusammenkunft war daher naheliegend.

Trennung, Abstand prägten auch Schule

Die letzten Monate waren geprägt von Trennung und Abstand halten – einige Wochen gehörte auch in der Schule das Tragen einer Maske zum Alltag. Die Klassen waren in zwei Gruppen geteilt, die sich seit März nicht mehr sehen durften und auch die Klassen untereinander mussten Abstand wahren. Es gab also viele Gründe, um wenigstens zum Schulschluss noch einmal zusammenzukommen.

Die Religionslehrer Christian Jordan, Jürgen Reiter, Pater Clemens Hainzl und Manuela Kopper machten das Goethe-Zitat „Hinter jeder Maske schlägt ein Herz“ zu ihrem Motto und fertigten von jedem Schüler und von jedem Lehrer ein passendes Foto an.

Gemeinsamer Ausklang am letzten Schultag

Aus diesen 550 Bildern wurde anschließend ein Video zusammengestellt, das den Schülern in der „Zeugnisstunde“ am letzten Schultag in ihrer Klasse vorgeführt wurde. So konnte trotz der räumlichen Trennung von allen ein gemeinsamer Ausklang des Schuljahres erlebt werden. Das Video ist auch auf der Website des BG Horn zu finden.