Horner Sonderschule: Kreidezeit beendet

Mit dem Kauf der letzten beiden Smartdisplays hat sich in den sieben Klassen der ASO-Horn die klassische Kreidetafel in sämtlichen Klassenzimmern in den Ruhestand verabschiedet. „Damit gehören Overheadprojektoren, Beamer, Schultafeln und Pinnwände ab sofort der Vergangenheit an“, meinte Bürgermeister Gerhard Lentschig. Jetzt kommen digitale Whiteboards und interaktive Displays zum Einsatz, die eine zeitgemäße und multifunktionale Lösung anbieten. „Mit den Smartdisplays kann der Unterricht digitaler, interaktiver und für unsere 21 Schüler mit erhöhtem Förderbedarf unterhaltsamer und interessanter gestaltet werden“, erklärte Irene Reisel, Leiterin der ASO-Horn. Aktuell werden 42 Kinder von 15 Lehrern nach Bedarf von 7 bis 17 Uhr betreut. Die Stadtgemeinde Horn investierte 16.400 Euro in die beiden Geräte.

