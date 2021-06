„Die Digitalisierung darf auch vor der Sonderschule nicht Halt machen“, ist Karin Hauer, die Direktorin der Allgemeinen Sonderschule (ASO) Horn genauso überzeigt wie ihr Team. Und Bürgermeister Jürgen Maier als Obmann der Schulgemeinde pflichtet ihr bei: „Auch die Schüler und Lehrer der Sonderschule brauchen modernste Technik. Die Investition ist notwendig und ist es uns auch wert.“

Das war auch der Grund, warum die letzten grünen Tafeln samt Kreide „entsorgt“ wurden (Hauer: „Die waren begehrt, wir haben sofort Abnehmer dafür gefunden.“) und durch brandneue Smart-Displays samt dafür benötigter Notebooks ersetzt wurden. Vorerst sind es zwei Stück zu je rund 9.000 Euro, eines von der Schulgemeinde, das zweite vom Elternverein. Der machte diese großzügige Spende möglich, weil Obfrau Alexandra Dangl und ihre Helfer eifrig unter anderem für den Advent- und Ostermarkt gebastelt – und die Arbeiten verkauft – haben.

Aber damit ist der Modernisierungsschub noch nicht zu Ende. Maier versprach, dass es je nach Budgetlage in den nächsten Monaten noch weitere solcher „Tafeln“ geben wird. Die lösen dann die bisher verwendeten Smart-Boards ab. Wurden auf diesen Bilder noch mittels von an der Decke montierten Beamern projiziert, kommen die Smart-Displays ohne diese aus, das Bild entsteht vergleichbar wie bei einem Fernseher. Integrierte Lautsprecher und eine viel bessere Auflösung sind ein weiteres Plus.

Und schreiben und zeichnen kann man – mit speziellen Stiften – natürlich auch …