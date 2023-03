Drosendorf: Theater über Banales und Philosophisches

Am Samstag präsentierte der Verein „ergo arte“ den Theaterabend „Karl Valentins Panoptikum - Ein Aquarium voll Regen, voll Traufe und Wortklauberei“ im Schloss Drosendorf. Die drei Künstler Max Mayerhofer, David Czifer und Mara Koppitsch führten mit ihrem schauspielerischen Talent durch einen kuriosen, humorvollen, aber auch zum Nachdenken anregenden Abend.

Das Publikum fand sich in alltäglichen Situationen wieder, die auf der Bühne bis hin zu absurden Diskussionen weitergestrickt wurden. So führte beispielsweise eine kleine Kritik über eine zu heiße Suppe zu einem riesigen Streit und einem philosophischen Hinterfragen vieler Dinge, die aus der Distanz betrachtet doch sehr banal sind. Obwohl die Kurzgeschichten und Nonsense-Couplets merklich aus einer anderen Zeit stammten, waren die Situationen auf die Gegenwart übertragbar. Daher fand sich auch der eine oder andere Zuseher in manchen Szenen wieder und erhielt eine Anregung zum Diskurs.

Natürlich kam auch der Spaß nicht zu kurz, die humorvolle Darstellung sorgte für viele Grinser und Lacher. Die Location, das Schloss Drosendorf, verlieh der Veranstaltung zusätzlich noch ihr eigenes Flair.

Keine Nachrichten aus Horn mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.