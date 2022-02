Ist Gars jetzt doch eine Stadt?

Gars ist eine Stadt? Seit wann? Diese Frage stellten sich einige User des Facebook-Auftritts der NÖN Waldviertel in der Vorwoche. Dort hatte sich nämlich bei einem Artikel über die Garser Feuerwehr ein Fehler eingeschlichen. Im Anreißer wurde Gars als „Kurstadt“ bezeichnet. Freilich ist Gars weiter Marktgemeinde, als „Markt“ wurde es übrigens 1279 erstmals urkundlich bezeichnet.

Dabei hatte der frühere Bürgermeister Anton Schrammel Ende der 1990er-Jahre die Absicht, Gars doch zur Stadt erheben zu lassen. Er scheiterte mit diesem Ansinnen allerdings, wie sich Bürgermeister Martin Falk (ÖVP) und SPÖ-Fraktionsführer Josef Wiesinger, beide damals schon im Gemeinderat, erinnern. „Das wäre auch nur eine kosmetische Sache gewesen, selbst in seiner Fraktion konnte er sich mit diesem Wunsch nicht durchsetzen“, erzählt Wiesinger. Gegen die Stadterhebung hätten damals Imagegründe im Fremdenverkehr gesprochen, sagt Falk. Man sei damals in Gars der Meinung gewesen, dass Städter nicht in eine Stadt auf Urlaub fahren wollen. Das könne man zwar wissenschaftlich nicht belegen, sei aber ein Bauchgefühl. Vielmehr punkten könne man in touristischer Hinsicht hingegen mit der Bezeichnung „Luftkurort“, die Gars seit 2003 – übrigens auch auf intensives Betreiben Schrammels – tragen darf. Seit zehn Jahren werden in der Reha Kuren angeboten, das „la pura“ darf sich seit dem Vorjahr als „Kurhotel“ bezeichnen.

Das Thema Stadterhebung sei zwar im Gemeinderat „intensiv“ diskutiert, dann aber nicht einmal zur Abstimmung gebracht worden, blicken Falk und Wiesinger zurück. Die SPÖ hatte auch mittels Umfrage die Stimmung in der Bevölkerung ausgelotet. In nicht einmal zehn der 300 Antwortbögen sprachen sich die Befragten für eine Stadterhebung aus, berichtete die NÖN im Juli 1999.

Aktuell sei eine Debatte über eine Stadterhebung aber komplett vom Tisch, sagen beide: „Ich wüsste nicht, welche Vorteile etwa Geras oder Drosendorf aktuell als Städte anderen Gemeinden gegenüber haben“, meint Wiesinger. Finanzielle Vorteile bringe es fix nicht, eher im Gegenteil. Man müsste Stempel, Briefpapier oder diverses Werbematerial ändern lassen: „Und das kostet.“

Und dennoch: So ganz ohne „Stadt“ geht es in der Garser Geschichte doch nicht. Immer wieder wird Gars als „Hauptstadt“ Österreichs während eines kurzen Zeitraums im Mittelalter bezeichnet. Die Region um Gars wurde von den Babenbergern im 11. Jahrhundert in Besitz genommen. Markgraf Leopold II. (1075–1095) verlegte seine Residenz von Melk nach Gars, das bis zum Anfang des 12. Jahrhunderts Residenzort der Babenberger – und damit so etwas wie die „Hauptstadt“ – blieb. Insofern hat sich der NÖN-Facebook-Betreuer vielleicht einfach nur im Jahrhundert geirrt.

