Meiselsdorf: Wird zu wenig geredet?

Die gute Nachricht vorweg: Zumindest die Gemeinde Meiseldorf war in der Vorwoche coronafrei: „Wir haben aktuell keinen Fall, mussten in der Gemeinde seit Beginn der Pandemie auch noch keinen Corona-Todesfall verzeichnen und haben eine sehr hohe Impfquote – das sorgt zumindest für ein bisschen Weihnachtsfreude“, sagte Bürgermeister Nikolaus Reisel anlässlich der Sitzung des Gemeinderates in der Vorwoche.

Angesichts der Gesamtsituation gehe die Gemeinde aber vorsichtig ins Jahr 2022. In der investiven Gebarung des Voranschlages sind laut Reisel daher auch vorerst nur wenige Projekte vorgesehen. Für den Ankauf eines Mannschaftstransportfahrzeugs für die Freiwillige Feuerwehr Stockern sind 46.000 Euro veranschlagt. Die Reparatur des aktuellen Fahrzeugs habe sich nicht mehr gelohnt, daher sei die Neuanschaffung – erwartet werden auch Förderungen – unumgänglich. Für den Straßenbau sind 110.000 Euro vorgesehen, für den Güterwegebau 15.000 Euro. „Wir sind auch deshalb so zurückhaltend, weil wir die weitere Entwicklung in der Krise abwarten wollen. Nachlegen können wir immer noch“, weist er auf die Möglichkeit eines Nachtragsvoranschlages im ersten Quartal 2022 hin. Und das sei besser, als jetzt große Projekte zu planen, die man sich dann nicht leisten könne. Der Voranschlag wurde bei Enthaltung von FPÖ-Mandatar Josef Klampfer mehrheitlich angenommen.

Klampfer: „Geht nicht um das Projekt an sich“

Nur mit den ÖVP-Stimmen und auch ohne den Stimmen der SPÖ-Fraktion wurde der zweite Nachtragsvoranschlag für 2021 angenommen. Die SPÖ verweigerte die Zustimmung wegen Fragen zu Förderungen für die Feuerwehren und dem Ankauf eines Hauses in Kottaun als mögliches Feuerwehrhaus. Der Grund ist die Gegenfinanzierung, die über den Verkauf eines Waldgrundstücks abgewickelt werden soll. Dieser Verkauf wurde aber noch nicht abgewickelt.

SPÖ-Fraktionschefin Tamara Klampfer selbst erklärt gegenüber der NÖN, dass es beim „Njet“ der SPÖ-Mandatare weniger um das Projekt, sondern vielmehr um fehlende Kommunikation gegangen sei. „Dinge werden ohne unser Wissen abgewickelt und dann erwartet man, dass wir hinterher zustimmen. Das geht so nicht“, sagt sie. Leider sei diese Vorgehensweise durch Reisel zuletzt öfter vorgekommen, daher habe man jetzt ein Zeichen setzen wollen, dass das kein zu akzeptierendes Vorgehen sei.