Frauentage Eggenburg: Vorbilder vor den Vorhang geholt

Mit einer Podiumsdiskussion zum Thema „Role Models“, einer Frizzante-Verkostung und einem Konzert feierte der Verein Frauentage Eggenburg unter der Federführung der Horner Wirtschaftskammer-Obfrau Margarete Jarmer und mediadesign-Chefin Sandra Mirosavljevic aus Burgschleinitz das Thema Weiblichkeit in all seinen Facetten. Warum man sich gerade für das Thema Vorbilder entschieden hat? „Weil es wichtig ist“, stellte Sandra Mirosavljevic in ihrer Eröffnungsrede klar. „Frauen kommen im öffentlichen Raum einfach weniger vor als Männer und damit auch weniger im Bewusstsein der Leute.“

Damit war die hochkarätige Diskussionsrunde eröffnet. Österreichs Schauspiel-Darling Julia Stemberger, Boxweltmeisterin und Dancing-Star Nicole Wesner, Journalisten-Legende Anneliese Rohrer, Unternehmerin Katharina Bisset und Erfinderin Hanna Gansch stellten sich den Fragen der preisgekrönten ORF-Journalistin Nora Zoglauer, die souverän und punktgenau jene Bereiche eines Frauenlebens ansprach, die immer noch auf eine gesellschaftliche Lösung warten: Benachteiligung bei der Besetzung von Führungspositionen, weniger Geld für die gleiche Arbeit und sexuelle Belästigung im Job.

„Wenn Sie glauben, ich tauge als Role Model, dann irren Sie sich“, meinte Rohrer – Journalistin des Jahres 2022 – zu Beginn und bewies im Laufe der Diskussion ganz klar das Gegenteil. Der Appell der fünf Diskutantinnen an ihr Publikum: Seid leidenschaftlich, sucht euch Netzwerke und glaubt an euch. „Denn man muss brennen, für das, was man tut, sonst hält man in schwierigen Zeiten nicht durch“, so Erfinderin Hanna Gansch.

Geselliger Teil: Frizzante-Präsentation und Konzert

Mit einer Frizzante-Präsentation und einem Konzert wurde der gesellschaftliche Aspekt der Eggenburger Frauentage gefeiert. Bei der Frizzante-Präsentation gab es eine Stärkung für die Gäste. Margarete Jarmer meinte, dass es mittlerweile schon Tradition sei, dass aus der heimischen Weinbauregion verschiedene Schaumweine nominiert werden. Leading Ladys kürten dann in einer Blindverkostung den Frizzante des Jahres – er trägt immer den Titel Courage. „Er soll für alle da sein, denen ein prickelnder Schluck Mut im richtigen Moment nicht schaden kann“, sagte Jarmer. Dieses Jahr fiel die Wahl auf das prickelnde Tröpferl vom Weingut von Silvia Mantler aus Großmeiseldorf.

Eindeutig nicht an Courage fehlt es den vier Musikerinnen der Band Madame Baheux, die im Lindenhofsaal ein musikalisches Feuerwerk zündeten. Von bulgarischen Volksliedern, über Georg Kreisler bis hin zum Wienerlied „with a twist“ reichte die Bandbreite der virtuosen Tonkünstlerinnen, wobei die unvergleichliche Stimme von Frontfrau Jelena Popržan das „fünfte Instrument“ auf der Bühne war. Mit Standing Ovations feierte man die Musik und den ganzen Abend, der bei vielen guten Gesprächen seinen Ausklang fand. Eine Goodie-Bag des Garser Wellness-Resorts La Pura wird für so manchen eine schöne Erinnerung an diesen denkwürdigen Abend sein.

Unter den Gästen unter anderem gesichtet: Eggenburgs Bürgermeister Georg Gilli mit Partnerin Sissi Pallierer, Bürgermeister Nikolaus Reisel aus Klein-Meiseldorf, Bürgermeister Franz Göd aus Sigmundsherberg, die Landessprecherin der Grünen Helga Krismer-Huber und Schauspielstar Anne Bennent aus Gars. Dass im Publikum auch viele interessierte Männer begeistert klatschten, gibt Hoffnung, denn: Frauenfragen sind letzten Endes auch Männerfragen ...

