Horner Spitzenkandidaten stellen sich Publikum .

Eine Diskussion der Spitzenkandidaten für die Gemeinderatswahl am 26. Jänner soll den Hornern helfen, ihre Wahlentscheidung zu finden. Schon traditionell lädt die Studentenverbindung Waldmark Horn – heuer in Kooperation mit der NÖN – zu einer Podiumsdiskussion am Freitag, 10. Jänner, 19 Uhr, ins Kunsthaus Horn ein.