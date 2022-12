Gemeinderat Eggenburg: „Und dann passiert nix ...“

Werbung

Der Beschluss zur Errichtung einer Schutzzone im Stadtkern bzw. die Erlassung einer Bausperre entzweite die Gemüter des Gemeinderates. Um den mittelalterlichen Stadtcharakter zu erhalten, wurde bereits vor rund einem Jahr ein Gestaltungsbeirat beschlossen. Auslöser dafür war, die Diskussion über das Ortsbild in Eggenburg . „Wir beschließen Sachen und dann passiert nix“, kritisierte SPÖ-Gemeinderat Manfred Mayer. „Es hat bisher auch noch keinen Anlassfall gegeben“, konterte ÖVP-Vizebürgermeister Josef Kirbes.

Streitpunkt zwischen den Parteien ist vor allem die räumliche Begrenzung der Schutzzone, denn, wie Bürgermeister Georg Gilli betonte: „Ein Teil der Häuser steht unter Denkmalschutz. Diese sind ohnehin schon geknebelt. Daneben stehen Häuser, deren Bewohner eigentlich alles machen dürfen. Wollen wir tatsächlich riskieren, dass eines Tages Klimaanlagen an den Fassaden montiert sind?“

Die Schutzzone wurde vorerst an den Verlauf der Stadtmauer angelehnt. „Das Thema ist nicht ausgegoren“, wetterte Mayer weiter und forderte, dass „zumindest auch einer von der SPÖ in diesem Gestaltungsbeirat drin ist“. Dies wurde ihm von Gilli auch zugestanden. „Du kannst gerne daran teilnehmen, wenn es einen Anlassfall gibt“, sagte der. Anlassfälle würden außerdem vom Gebietsbauamt in wenigen Wochen behandelt, die dazu Sachverständige und Ortsbildgestalter zuziehen würden, erklärte Vizebürgermeister Kirbes.

Keine Nachrichten aus Horn mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.