Zünftige Klänge zur Sonnenwende

Den Hauptpreis der Sonnwendfeier gewann Peter Brauneis (rechts). Er durfte den Scheiterhaufen anzünden. Dazu gratulierte Vorsitzende Harald Winter (links). Foto: Irene Tutschek Foto: Irene Tutschek

27 Ensembles der Musikkapellen zeigten abwechselnd ihr Können. Als Danke für ihr Mitmachen wurden von Bezirkskapellmeister Manfred Kreutzer und Melanie Tiller, Obfrau der BAG Horn-Waidhofen, Urkunden überreicht. Im Anschluss übernahm die Jugendkapelle Raabs die musikalische Unterhaltung. Damit die Versorgung für die zahlreichen Besucher reibungslos über die Bühne ging, sorgten über 80 Vereinsmitglieder des Bürgerkorps. „Von Young Spirit, Musik, Schützen bis hin zu zivilen Mitliedern, alle haben zusammen geholfen und darauf kann der ganze Verein stolz sein“, sagt Vorsitzender Manfred Wechselberger: „Wir hoffen, dass unsere Gäste den Abend genossen haben und noch lange davon erzählen werden.“

Zum Höhepunkt des Abends zählten das beeindruckende Riesenfeuerwerk und das Anzünden des Scheiterhaufens. Wer das Feuer entfachen durfte wurde durch eine Tombola gezogen und dieser besondere Preis ging an den Eggenburger Peter Brauneis. Der Ausklang der Sonnwendfeier wurde mit Partystimmung in der Mixgetränkebar bis in die frühen Morgenstunden gefeiert.