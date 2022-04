Preis für Dorfzentrum Meiseldorf

Werbung

Die Gemeinde Meiseldorf streift derzeit einen Preis nach dem anderen ein. Neben dem Waldviertelsieg in der „Photovoltaik-Liga NÖ“ hat die Gemeinde Meiseldorf auch den 1. Preis beim Projektwettbewerb 2021 in der Kategorie „Stadt- und Ortskernbelebung – Ort/Dorf“ gewonnen.

Ausgezeichnet wurde man für das Projekt rund um das neue Dorfzentrum in Klein-Meiseldorf. Hier entstand, wie die NÖN mehrfach berichtete, unter Einbeziehung von rund 80 Bürgern ein vielseitiges neues Ortszentrum mit Nahversorger, Veranstaltungszentrum und Jugendraum.

Mittlerweile ist der Nahversorger nicht nur zum Einkaufen viel frequentiert, sondern mit seiner Café-Ecke auch Treffpunkt im Ort. Der Veranstaltungssaal ist – auch dank der Ambitionen des Kulturvereins M.ars – gern besuchter Treffpunkt. Und am Platz zwischen den Gebäuden finden auch immer wieder kleinere Veranstaltungen und Feiern statt.

Angestoßen wurde das Projekt, nachdem es in der Gemeinde weder einen Dorfplatz, einen Nahversorger, noch ein Gasthaus, dafür aber sehr viele leerstehende Häuser im Zentrum des Ortes gegeben hat. Neben den Gemeindevertretern haben sich Mitglieder des Dorferneuerungsvereins, der Freiwilligen Feuerwehr, der Jugend und viele weitere Bürger in den Planungsprozess eingebracht. Alleine in der Bauphase haben die Gemeindebürger beachtliche 7.000 ehrenamtliche Stunden erbracht.

In der Begründung der Jury heißt es unter anderem, dass die Auswirkungen des Projektes auf die Gemeinde und die Bürger „unbestreitbar sehr hoch seien“ und hier ein komplett neues Zentrum mit vielen Möglichkeiten des Zusammenkommens die Lebensqualität enorm gesteigert habe.

