Ein Raum für alle in Buttendorf

„Jedes Dorf braucht ein Dorfzentrum!“ – Mit dieser Forderung sah sich Bürgermeister Leopold Winkelhofer immer wieder konfrontiert. Der Bau eines Massivhauses kam jedoch aus Kostengründen nicht in Frage. Da hatte Erich Laager eine Idee: ein Dorfzentrum in Container-Bauweise.

„Anfangs erntete ich schon große Skepsis“, erinnert sich Laager. „Ich habe recherchiert und herausgefunden, dass sogar Kindergärten oder Schulen in dieser Art errichtet werden. Der Idee folgten Taten und so wurde am 24. Oktober mit den Grabungsarbeiten und der Errichtung des Fundaments begonnen. Bereits einen Monat später wurde das Containerhaus mit rund 70 m² Nutzfläche geliefert und aufgestellt.

„Durch die tatkräftige Mithilfe der Ortsbevölkerung konnte das Fundament innerhalb einer Woche fertiggestellt werden“, lobt Ortsvorsteher Manuel Voit die Buttendorfer, die sich schon auf die vielen Nutzungsmöglichkeiten des barrierefreien Dorfzentrums freuen.

Zu den individuellen Wünschen zählten eine bessere Isolierung und ein Rauchfanganschluss für einen Schwedenofen, der im Bedarfsfall die Beheizung mit einer Wärmepumpe unterstützen soll. Weiters soll das Container-Dorfzentrum noch ein fixes Dachelement bekommen, auf dem auch die Errichtung einer Photovoltaik-Anlage angedacht ist. Ebenso soll eine überdachte Terrasse die Nutzungsmöglichkeiten erhöhen. Ein Parkplatz mit E-Tankstelle wird außerdem errichtet werden.

Gemeinde stemmt Kosten in Höhe von 100.000 Euro

„Auf dem Gelände wurden auch schon zehn Obstbäume gepflanzt, deren Früchte später von den Ortsbewohnern geerntet werden können. Außerdem wird ein Kinderspielplatz in das Areal integriert“, erläutert Bürgermeister Winkelhofer. Das Grundstück für das neue Dorfzentrum wurde seitens der Gemeinde angekauft, die auch für die Kosten in Höhe von insgesamt rund 100.000 Euro aufkommt.

Bisher mussten Versammlungen oder Wahlen in einem Privathaus ausgerichtet werden. „Wir freuen uns schon auf die ersten Veranstaltungen. Und auch wenn die Außenanlagen noch nicht ganz fertig sind, die Landtagswahlen im Jänner werden auf jeden Fall schon im neuen Dorfzentrum stattfinden“, ist Winkelhofer zuversichtlich. Ein großes Eröffnungsfest mit und für die Ortsbevölkerung und Interessierte soll es dann im Frühjahr 2023 geben, wenn wirklich alle Arbeiten abgeschlossen sind.

